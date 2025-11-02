Neuer The Witcher-Download sorgt für unfassbare Begeisterung – „ist genau das, was dem Spiel gefehlt hat“

Obwohl der Titel gewiss anders interpretiert werden darf: Die Jagd nach Monstern spielt in The Witcher 3: Wild Hunt nicht wirklich die Hauptrolle. Falls ihr dennoch dem einen oder anderen fiesen Wesen ordentlich das Fell langziehen wollt, kommt euch jetzt ein kostenloser Download entgegen.

Ein Fan hat sich nämlich die Mühe gemacht und quasi in Eigenregie eine komplette Erweiterung für das beliebte Rollenspiel aus dem Boden gestampft. Euch erwartet ein neues Gebiet inklusive frischen Spielmechaniken, die sich voll und ganz Geralts eigentlichem Beruf verschreiben – alles für lau, versteht sich.

The Witcher 3: Diese Mod ist wahrlich gigantisch

Von was für einem Koloss von Mod die Rede ist, veranschaulicht vor allem ein Fakt: die kostenlose Fan-Erweiterung fügt The Witcher 3: Wild Hunt eine komplett neue Region hinzu, welche in etwa so groß ist wie Toussaint aus Blood & Wine. Wir sprechen hier also von einer Größe, die in etwa den Skellige-Inseln aus dem Hauptspiel entspricht.

In dem neuen Örtchen angekommen, errichtet ihr ein Camp. Dieses lässt sich im Laufe der Mod nach und nach weiter ausbauen und dient schlussendlich als zentrale Anlaufstelle, um euch auf die entscheidende Spielmechanik vorzubereiten: der Monsterjagd. Hier hat sich Modder*in Aeltoth kurzerhand an der erfolgreichen Monster Hunter-Reihe von Capcom orientiert.

Lesetipp: Auch offiziell bekommt The Witcher 3 noch 2026 ein großes Update

An einem schwarzen Brett holt ihr euch prozedural generierte Aufträge, reist zu dem ausgeschriebenen Ort und geht … auf Jagd eben. Es gilt, das jeweilige Wesen aufzuspüren, bestenfalls in die Enge zu treiben und zu erledigen. Als Belohnung winkt neue Ausrüstung und ein hübsches Sümmchen Gold, um die eigenen Waffen zu verbessern.

Wer es besonders hart will, aktiviert zudem noch den Schwierigkeitsgrad „Gnadenloser Pfad“, bei dem ihr euer Equipment verliert, falls ihr während eines Auftrags ins Gras beißt.

Viel Lob und große Pläne

Auf Nexus Mods, wo die Modifikation erstmals am 15. Oktober veröffentlicht und bisher über 3.000 Mal heruntergeladen (Stand: 28. Oktober) wurde, erhält Aeltoth jede Menge Zuspruch für die Umsetzung. Schließlich hat er oder sie im Grunde The Witcher 3 einen ganz eigenen Modus verpasst, der sich voll und ganz der monsterhaften Erfahrung widmet.

„Es steckt so viel Sorgfalt und Mühe drin, wirklich unglaubliche Arbeit“ oder „Ich denke, das ist genau das, was dem Spiel gefehlt hat, damit man sich wie ein echter Hexer fühlt!“ heißt es beispielsweise in den Kommentaren. Zudem der oder die Entwickler*in noch weitere Pläne in Petto hat.

Unter anderem sind weitere Gegner, spezielle Dungeons und sogar neue Ausrüstungsgegenstände denkbar. In Stein gemeißelt ist diesbezüglich noch nichts, aber an der Mod soll auf jeden Fall noch weiter gefeilt werden. Abseits vom spielerischen könnt ihr euch demnächst auf die neue Staffel der Netflix-Serie zu The Witcher stürzen.

Quelle: Nexus Mods / Aeltoth