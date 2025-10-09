Neuer The Witcher-Release stürmt die Charts – „Ich hatte keine Ahnung“

Wer ist grummelig, wird jetzt in seiner eigenen Netflix-Serie von Liam Hemsworth anstelle von Henry Cavill verkörpert – und hat es dieser Tage in die New York Times-Bestsellerliste geschafft? Die Antwort lautet The Witcher. Geglückt ist das genauer gesagt mit Kreuzweg der Raben, dem vor kurzem auch hierzulande veröffentlichtem Prequel-Roman aus der Feder des polnischen Tolkiens.

Wer sich ungern zwischen Buchdeckeln aufhält: Die Bestsellerliste der renommierten, US-amerikanischen Tageszeitung The New York Times ist eine angesehene Quelle dafür, wie stark sich welche Bücher verkaufen – ähnlich aussagekräftig wie hierzulande die Liste der Spiegel-Bestseller. Doch wo genau in diesem Power-Ranking des Literaturbetriebs reiht sich unser Geralt von Riva nun ein?

The Witcher: Kreuzweg der Raben – Erfolg am Kassentresen

„Herzlichen Glückwunsch, Andrezj Sapkowski!“, verkündete der Twitter-Account des in Großbritannien heimischen Verlags Orbit Books am 9. Oktober. Und schob jubilierend die Information hinterher, dass es der Roman Kreuzweg der Raben – oder vielmehr Crossroads of Raven, wie es in der englischen Übertragung heißt – auf die New York Times-Bestsellerliste gemütlich gemacht hat. Manche*r, wie @Quazi-Moto auf YouTube, zeigt sich übrigens erstaunt über den Release mit einem „Ich hatte keine Ahnung, dass dieses Buch existiert“. Dabei ist das Werk nicht nur in Übersee ein Erfolg.

Twitter-Posting von Orbit Books:

Wer wissen will, welche Platz das neueste Werk des polnischen Fantasy-Autors erringen konnte, wird bei The New York Times in der Kategorie Hardcover Fiction fündig. Die Bestsellerliste kennt viele Kategorien – doch wer auf den Schlächter von Blaviken treffen möchte, guckt sich bei solchen fiktionalen Werken um, die als Hardcover erscheinen. Dort verortet sich Crossroads of Ravens von keinem Geringerem als Andrezj Sapkowski nämlich als Neuzugang auf Platz 13 – eingerahmt von What Stalks the Deep von T. Kingfisher auf der 12 und Heart of the Lover von Lily King auf der 14.

What Stalks the Deep ist der dritte Teil einer düsteren Fantasy-Reihe, Heart of the Lover hingegen ein gefühlvoller Coming-of-Age-Roman. Doch zurück zu Geralt, denn auch hierzulande trumpft er auf. Wer sich beim Online-Versandhausriesen Amazon nach dem neuesten The Witcher-Roman umschaut, wird schnell feststellen: Auch in unseren Breitengraden belegt der 336 Seiten-starke Roman einen Spitzenplatz – sogar den allerersten. Und zwar Platz 1 in der Kategorie Low Fantasy (Stand: 9. Oktober).

Ob sich ein The Witcher, unter Fan-Gesichtspunkten, doch eher als Dark Fantasy einordnen lässt, oder als Mix aus Low, Dark und Haste-Nicht-Gesehen-Fantasy zu begreifen ist, steht hingegen auf einem anderen Blatt. Wer hingegen das neueste Werk aus der Feder eines Sapkowski schon verschlungen hat, kann jetzt noch tiefer in die finstere Welt der Königreiche Kaedwen, Redanien & Co. eindringen – indem ihr euch vom The Witcher-Schöpfer höchstpersönlich erzählen lasst, welchen folgenschweren Fehler er begangen hat.

Quellen: Twitter / @orbitbooks, YouTube / @Quazi-Moto, @inisvitre, The New York Times, amazon.de