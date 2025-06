Neuer The Witcher-Teil überrascht mit neuestem Update – „sieht krank aus“

Fans von Geralt von Riva dürfen sich noch dieses Jahr auf eine Neuveröffentlichung freuen – die allerdings nicht The Witcher 4 heißt. Kenner*innen des Fantasy-Epos wissen natürlich: Bevor der Hexer-Kosmos auf Netflix einschlug, oder von einem CD Projekt RED auf die spielende Menschheit losgelassen wurde, hat Autor Andrzej Sapkowski das Ganze als Kurzgeschichten und Romane auf Papier gebracht. Lesenswerte Geschichten, die noch dieses Jahr fortgesetzt werden.

Oder eher andersherum: Deren Vorgeschichte im September dieses Jahres auch in deutscher Sprache erzählt wird. Dann nämlich wird mit „Kreuzweg des Raben“ eben jenes Witcher-Schöpfers das Prequel der Hexer-Saga erzählt. Eine anstehende Buchveröffentlichung, zu der aktuell ein Update aus US-amerikanischen Breitengraden die Runde macht …

The Witcher: Neues Cover zum nächsten Roman aufgetaucht

Kommentare wie „Der junge Geralt sieht krank aus“ oder „Frisch die Witcher-Highschool abgeschlossen“, zeigen zweierlei: Dass die jetzt aufgetauchte Cover-Gestaltung des Buchs für US-amerikanischen Leser*innen Anklang findet. Zudem bekommen wir es in der Vorgeschichte natürlich mit einem deutlich jüngeren Antihelden zu tun. Denn das im Englischen „Crossroads of Ravens“ betitelte Werk, wird uns entführen in die Jugendjahre des noch etwas blauäugigen Hexers.

Nebst der erwartbaren, erzählerischen Begleitumstände, dass dieser Geralt von Riva wieder Monstren zerlegen wird, dürfte vor allem das interessant sein: Das Buch soll nachzeichnen, wie der jugendliche Idealismus des düsteren Helden auf die Probe gestellt wird. Doch zurück zur Cover-Gestaltung …

Auf dem Buchcover von The Witcher – Crossroads of Ravens sehen wir drei markante Fantasy-Figuren. Mittig erblicken wir einen jungen Geralt mit neckisch über die Schulter geworfenem Schwert. Links und rechts, etwas kleiner im Hintergrund, wird der Mann flankiert von einer blonden Frau mit Dreads, sowie einem älteren, bärtigen Mann. Außerdem das obere Drittel der Grafik wird geschmückt von einem Schwarm Raben. Die Gestaltung allgemein ist in eindrücklichen Schwarz- und Rottönen gehalten – passend zu dieser finsteren Fantasy-Welt.

Weitere Infos zum neuen The Witcher-Buch

Falls ihr bereits vor der Buchveröffentlichung für den deutschsprachigen Markt erfahren möchtet, um wen genau es sich bei den Figuren handelt – werdet ihr dazu online fündig. Das Werk wurde bereits im November letzten Jahres im polnischen Original herausgebracht.

Wer sich gerne hinter fesselnde, fantastische Lesestoffe klemmt, sollte sich also den September blutrot im Kalender anstreichen. Bis ihr das Buch aufklappt, könnt ihr erstmal The Witcher 3: Wild Hunt grafisch aufpolieren.

