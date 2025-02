Neuer The Witcher-Teil erscheint noch dieses Jahr: Darauf haben Fans lange gewartet

Das Jahr 2025 bietet für Fans von The Witcher einige Neuheiten – kürzlich erschien der Animationsfilm Sirens of the Deep auf Netflix, wo es voraussichtlich ab Sommer auch mit der vierten Staffel der Abenteuer um Geralt, Ciri und Yennefer weitergehen soll. Aber auch in einem anderen Medium können Hexer-Freund*innen Neuigkeiten erwarten.

Der kreative Schöpfer des Hexer-Kosmos hat nämlich ein neues Werk geschaffen. Der polnische Autor Andrzej Sapkowski wirft einmal mehr den Scheinwerfer auf den beliebten Hexer Geralt von Riva – doch dieses Mal solltet ihr den Weißen Wolf so kennenlernen, wie ihr ihn noch nie gesehen habt.

The Witcher – Kreuzweg der Raben erscheint im Herbst

35 Jahre nach dem ersten und zwölf Jahre nach dem bislang letzten Ausflug in die literarische Welt von The Witcher können Fans der Reihe erstmals den jungen Geralt von Riva erleben. Im Roman Kreuzweg der Raben geht es in die Jugendjahre des damals noch unerfahrenen Hexers zurück, der seine ersten Schritte mit dieser Profession macht, wie es in der offiziellen Beschreibung heißt.

„Bewaffnet mit zwei Runenschwertern bekämpft er Monster, rettet unschuldige Jungfrauen und eilt unglücklich Verliebten zu Hilfe. Dabei versucht er immer und überall dem ungeschriebenen Kodex zu folgen, den ihm seine Lehrer und Mentoren mitgegeben haben. Doch bleiben ihm dabei keine Enttäuschungen erspart, und sein jugendlicher Idealismus muss bittere Erfahrungen hinnehmen.“ Aus der Inhaltsbeschreibung für The Witcher – Kreuzweg der Raben

Der neue Roman der Hexer-Saga von Andrzej Sapkowski soll am 11. September im dtv Verlag erscheinen. Es hat eine Länge von 320 Seiten und kostet in der gebundenen Ausgabe 25 Euro. Für Freunde dieser Welt sollte das nicht nur eine unterhaltsame Etappe bei der Wartezeit auf den nächsten Videospielableger The Witcher 4 sein.

Jung, wild … und vor allem kanonisch

Denn gleichzeitig gibt es mit den Anfängen des mürrischen Hexers einen spannenden neuen Blickwinkel auf den Fanliebling Geralt von Riva – und vor allem einen offiziellen, denn immerhin besteht Sapkowski darauf, dass nur die Bücher zum Kanon gehören und die zeitlich später angesiedelten Videospiele lediglich Adaptionen seien.

Vorbestellt werden kann das Buch bereits jetzt und könnte für Fans der Reihe ein Highlight des Jahres werden, nachdem die Netflix-Serie zuletzt enttäuscht hatte und auch Sirens of the Deep eher unterdurchschnittliche Bewertungen einfahren konnte. Deutlich besser sollte es dagegen mit dem kürzlich an gekündigten The Witcher 4 werden, über das ihr hier mehr lesen könnt.

