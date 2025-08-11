Komplett neues Assassin’s Creed-Spiel angekündigt – aber anders als ihr denkt

Jetzt wurde also so mir nichts, dir nichts einfach ein neues Assassin’s Creed-Spiel vorgestellt. Wer jetzt erwartet, bald in einem nigelnagelneuen Action-Adventure mit Rollenspiel-Unterbau Hand an Controller oder Maus zu legen, ist dennoch schief gewickelt. Denn das aktuell präsentierte Assassin’s Creed Animus ist ein bei Mantic Games in Entwicklung befindliches Brettspiel.

„[…] das ist Assassin’s Creed, wie ihr es noch nie zuvor gesehen habt“, tönt die offizielle Bekanntmachung auf der Webseite von Mantic Games – und könnte Recht behalten. Immerhin vereint diese Tabletop-Ausgabe der Meuchelmördersaga gleich mehrere Videospielvorlagen in sich, vom im viktorianischen London spielendem Syndicate, dem im antiken Griechenland angesiedelten Odyssey, und auch der bei Fans der ersten Stunde beliebten Ezio-Trilogie. Also: Ein Träumchen für AC-Jünger?

Assassin’s Creed Animus: Neues Brettspiel startet auf Kickstarter

Mit einem brandneuen, am 6. August veröffentlichten YouTube-Trailer, gibt Mantic Games also den Startschuss für die Kickstarter-Kampagne von Assassin’s Creed Animus – einem neuen Brettspiel, verwurzelt in der durch die menschliche Zeitgeschichte wirbelnden Meuchelmörder*innen-Saga von Ubisoft. Innerhalb von etwas mehr als einer Minute werden euch blickschön die wichtigsten Eckdaten zum Tabletop-Produkt nahegebracht – die nicht nur eingefleischte Assassinen begeistern könnten.

Launch Trailer zur Crowdfunding-Kampagne:

Der Trailer zu jenem Assassin’s Creed, welches naturgemäß ein echtes Brett wird, präsentiert euch erste, wichtige Informationen zum Game: So ist das Ganze beispielsweise für zwei bis vier Spieler*innen ausgelegt, wobei jede Spielsession zwischen 40 bis höchstens 90 Minuten dauern dürfte – und angesichts der in Aussicht gestellten, spielbaren Charaktere dürfte so manches Fan-Herz höher schlagen. Denn Altaïr (Hauptfigur des Originals), Ezio (Teil zwei, Brotherhood, Revelations) oder Eivor ( Valhalla) sollt ihr in Assassin’s Creed Animus über das Spielbrett schubsen dürfen. Doch damit nicht genug.

Der Spielverlauf wird sich in Assassin’s Creed Animus im Kern so gestalten: Nachdem ihr euch euren Lieblingscharakter ausgesucht habt, geht’s auf der Spielfläche zu den historischen Schauplätzen. Dort macht ihr zuerst euer Ziel ausfindig, um es möglichst geschickt auszuschalten – so grob umreißt das zumindest die Bekanntmachung bei Mantic Games. Wer das Projekt verfolgen möchte, oder die Macher*innen unterstützen, kann das wie gesagt auf der Crowdfunding-Plattform Kickstarter tun. Und genau das dürften so manche Assassin’s Creed-Begeisterte auch machen.

In der Kommentarspalte unter dem Trailer zu Assassin’s Creed Animus versammeln sich einige, wohlwollende Wortmeldungen wie „Das sieht toll aus!“ oder „Ich freue mich sehr darauf!“. Mehr noch: In einem Account von Mantic Games selbst, erfahren wir, dass Animus wohl bei ersten, internen Tests gut abgeschnitten hat, zudem zum Zeitpunkt der Veröffentlichung „ein vollständiges Gameplay-Video“ veröffentlicht wird. Damit dürften uns die Macher*innen solcher anderen Brettspiele wie Halo: Flashpoint die für die Kaufentscheidung wichtigen Infos nachliefern. Apropos aufs Brett gebracht: Auch bei Fallout wird bald gebrettert.

