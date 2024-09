Neues Assassin’s Creed Invictus verspricht vermutlich Arcade-Action – überrollte Fans wie „Franchise-Sklaven“

Die langlebige Assassin’s Creed-Reihe ist wahrlich nicht arm an verschiedenartigen Serienteilen. AC Nexus ist eine Virtual Reality-Titel, AC Infinity soll via Online-Plattform die zahlreichen Erzählstränge zusammenführen und Assassin’s Creed Invictus dürfte ein Multiplayer-Spiel werden – wurde jetzt auch von einem Leaker bestätigt.

Nicht nur das: AC Invictus soll laut Aussage desselben Leakers spielerisch stark an ein Battle Royale-Spiel wie Fall Guys von Entwickler Mediatonic angelehnt sein – und mit Gameplay-Elementen wie aus Super Smash Brothers. Wie immer bei solchen Gerüchten, sind solche mit einer Messerspitze Vorsicht zu genießen.

Assassin’s Creed Invictus: Gameplay-Features enthüllt – und einige Fans …

Der Mann hinter besagtem Leak, xj0nathan, ist in der Assassin’s Creed-Szene kein Unbekannter. Sein YouTube-Kanal mit fast 190.000 Abonnent*innen beschäftigt sich mit Gaming-Themen wie Red Dead Redemption, GTA 6 oder eben Assassin’s Creed. Auch auf Twitch weiß der Mann über 26.000 Follower an seiner Seite, auf TikTok sind es sogar mehr als 55.000 Follower.

Sprich: Der Content-Bastler verfügt über eine stattliche Gefolgschaft, genießt bei einem gewissen Teil der Community Vertrauen. Jetzt also hat der französischsprachige xjOnathan über Twitter eine stichpunktartige Liste veröffentlicht, bestückt mit wichtigen Eckdaten zum kommenden Assassin’s Creed Invictus.

Der erste und wichtigste Punkt dieser Auflistung: AC Invictus soll eine Art Fall Guys werden – mitsamt 16 Spieler*innen, die im Verlauf einiger Runden in unterschiedlichen Minispielen gegeneinander antreten. Wer jetzt die Stirn in Falten legt: Bei Fall Guys handelt es sich um ein Battle-Royale-Spiel, genaue um einen bunten Strauß verrückter Minispiele – deren Ziel es ist, als Einzige*r zu überleben. Der Party-Spaß wie Fall Guys: Ultimate Knockout konnte seinerzeit in unserem Test eine amtliche 8.0er-Wertung absahnen.

… rasseln bei Assassin’s Creed Invictus mit den Säbeln

Diese Art des Gameplays wirkt für ein Assassin’s Creed-Spiel erstmal befremdlich – so zumindest verdauen das einige Spieler*innen auf Reddit, was aus kritischen Stimmen wie „Das muss ein Scherz sein“ oder augenzwinkernden Kommentaren à la „wir sind alle Franchise-Sklaven bis zum Ende und es hat keinen Sinn, sich dafür zu schämen“ hervorgeht.

Die Stichpunktliste geht dann in spielerisch wertvolle Details. Denn unter den Mini-Spielen in Assassin’s Creed Invictus sollen sich tummeln: Team-Deathmatch, Free-For-All und ein Geschwindigkeitsspiel – mit Letztgenanntem müsst ihr zu „auf der Karte verstreuten Lichtpunkten gehen“, wie es heißt. Zudem spricht der Leak von Fan-Liebling Ezio Auditore Da Firenze und Serien-Antagonist Cesare Borgia als spielbare Charaktere.

Auch ein Wiedersehen dürfte es mit altvertrauten AC-Schauplätzen geben, nämlich Bagdad aus Mirage, Japan aus Shadows, Pompeji aus Origins und ein Inselparadies aus Black Flag. Aber auch: Soll es sogenannte Bubble Shields (zu Deutsch etwa: Blasenschild) wie bei Super Smash Bros. von Nintendo geben. Insgesamt dürfte das Gameplay, sofern sich der Leak bewahrheitet, stark Arcade-lastig sein.

Übrigens: So sieht ein Fall Guys inmitten des Gameplays aus.

Soweit das frischeste Gericht aus der Gerüchteküche zum Multiplayer-Spiel Assassin’s Creed Invictus. Ob sich die Stichpunktliste als Realität erweist und wie sich Invictus tatsächlich spielt, bleibt abzuwarten. Apropos Meuchelmörder-Action: Für das bereits in wenigen Wochen erscheinende Assassin’s Creed Shadows erwarten wohl auch Konsoleros butterweiche 60 FPS – zumindest im Performance-Modus von PlayStation 5 & Co.

