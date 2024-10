Neues Assassin’s Creed: Ubisoft verschenkt Spiel jetzt kostenlos

Das Zeitgeschehen meint es dieser Tage eher ungut mit Ubisoft: Im Anlauf zum Release von Assassin’s Creed Shadows hagelte es Kritik aus dem Internet – bis sich sogar Ubisoft-Chef Yves Guillemot wegen überhandnehmendem Hass schützend vor seine Mitarbeitenden warf. Davon abhängig oder nicht: Shadows wurde mittlerweile verschoben – und zwar auf den 11. Februar nächsten Jahres.

Wer die Wartezeit bis dahin spielerisch wertvoll überbrücken möchte, sollte einen Blick auf eine derzeit laufende Kostenlos-Aktion unserer französischen Nachbarn riskieren. Denn Ubisoft verschenkt gerade Keys zu Assassin’s Creed Mirage – was allerdings nicht nur auf Fan-Liebe stößt.

Wie ihr Assassin’s Creed Mirage (mit etwas Glück) kostenlos bekommt

Anlass der Aktion ist der erste Geburtstag von Assassin’s Creed Mirage. Zur Erinnerung: Das in der Hauptsache von Ubisoft Bordeaux (AC) entwickelte Action-Adventure wurde am 5. Oktober 2023 veröffentlicht. Als Held Basim schickte Ubisoft Spieler*innen in ein Assassin’s Creed-Abenteuer klassischer Bauart – bislang ausschließlich über Ubisoft Connect oder Epic Games Store erhältlich. Wie wir euch jedoch schon vor einigen Tage berichtet haben, wird Basims Abenteuer im Verlauf des Monats Oktober auch seinen Weg auf Steam finden.

Display content from Twitter An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Twitter, der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Jetzt rührt Ubisoft also nochmals die Werbetrommel für Mirage – verschenkt Keys für den Titel. Wichtige Einschränkung: Die im Rahmen der Aktion vergebenen Keys sind auf sechs Stück begrenzt. Dafür winkt die Deluxe Edition des Spiels; die Aktion gilt anscheinend plattformübergreifend. Doch das Ganze trifft in der Community nicht nur auf Zuspruch.

Eine Wortmeldung in den Kommentaren bei Twitter wie „Ich habe gehört, AC Mirage hat das schlechteste Kampf-Gameplay aller ACs bisher“ spricht weniger für Begeisterung. Ein anderer Nutzer hegt spezifische Wünsche – und schreibt: „Bringt den Kampf [das Gameplay dazu] zurück, den es in AC 3 und Black Flag gab. Ich möchte mich wieder wie auf einem Power-Trip fühlen.“ Der Großteil der Nutzer*innen geht indes schlicht der Aufforderung des Tweets nach, postet ein Adler-Emoji in die Kommentarspalte.

Übrigens: In unserem Test zu Assassin’s Creed Mirage erklärten wir euch, inwiefern der Titel weniger Action-Rollenspiel und mehr Action-Adventure ist – und wieso der Serienteil der alten Schule trotz Schleichen, Parkour und übersichtlicher Open World nicht in allen Punkten überzeugen konnte. Apropos Meuchelmörder: Erfahrt dann auch in unserem Übersichtartikel zu Assassin’s Creed Codename Hexe (fast) alles zum vielleicht düstersten Serienteil.

Quellen: Twitter / @assassinscreed, @arveni_, @JaracoMan