Neues Battlefield: Große Enthüllung steht schon kurz bevor

Dass wir mit einem neuen Ableger der beliebten Battlefield-Reihe sicher rechnen dürfen, steht bereits seit einiger Zeit in Stein gemeißelt. Immerhin laufen die Vorbereitungen bei EA und Entwickler DICE bereits seit Monaten auf Hochtouren, sogar Playtests zu Battlefield 6 gab es bereits.

Was uns ganz genau erwarten soll, ist bislang allerdings reine Spekulation. Doch nicht mehr lange, denn in einem aktuellen Geschäftsbericht verrät der Publisher, dass wir uns schon bald auf die große Enthüllung des neuen Battlefield-Teils einstellen dürfen. Und auch mit dem Releasezeitraum ist man wohl weiterhin auf Kurs.

Battlefield 6: Neuer Teil soll bald enthüllt werden – Release erst 2026

Während des jüngsten Earning Calls verriet Publisher Electronic Arts, man plane damit, Battlefield 6 noch in diesem Sommer vollständig zu enthüllen (via VGC). Wesentlich weiter entfernt liegt allerdings der tatsächliche Releasezeitraum, der im selben Atemzug bis Ende März 2026 datiert wird. CEO Andrew Wilson erklärte darüber hinaus, dass die Entwicklungsarbeiten am neuen Battlefield weiterhin „auf Kurs“ seien.

Zudem lässt er stolz verlauten, dass die Änderungen seines Unternehmens hinsichtlich Tests und Iterationen es ermöglicht hätten, sich viel besser auf einen weltweiten Launch vorzubereiten. Das dahinterstehende DICE hat in regelmäßigen Abständen Updates zu den Schwerpunkten des Entwicklungsprozesses von Battlefield veröffentlicht, beispielsweise in Bezug auf die Zerstörbarkeit der Umgebung oder der Waffenbalance. Spezifischere Informationen – blickt man auf Gameplay-Mechaniken oder Änderungen gegenüber Battlefield 2042, aber auch den Singleplayer-Modus – hält man allerdings auch weiterhin unter Verschluss.

Passend dazu: Neues Battlefield: So viele Maps & Waffen soll der Shooter bieten

Ganz generell fährt DICE einen Ansatz, der die Community – also die letztendlichen Spielerinnen und Spieler des neuen Battlefield – schon in einem sehr frühen Stadium der Entwicklung als Testende in den Prozess einbindet. Vergleichbar mit EAs iterativem Prozess für die SKATE-Reihe, führt DICE fortlaufende Playtesting-Phasen durch, um Spielbalance sowie Mechaniken schon weit vor dem Launch feintunen zu können, während man Beobachtende in aller Regelmäßigkeit über Änderungen informiert.

Das neue Battlefield 6 könnt ihr selbst weit vor dem Start antesten – vorausgesetzt, ihr meldet euch an, um bei einer zukünftigen Welle ausgewählt zu werden und teilnehmen zu dürfen. Weitere Informationen zu den Playtests der Battlefield Labs haben wir an anderer Stelle für euch zusammengetragen. Und natürlich halten wir euch wie immer auf dem Laufenden, wenn im Sommer endlich das Next-Gen-Battlefield enthüllt wird.

Quellen: EA via VGC