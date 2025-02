Brandneues Battlefield bald selbst anzocken? Hier könnt ihr euch anmelden

Während Fans bereits seit Wochen konkrete Wünsche für ein neues Battlefield äußern, verpasst Publisher Electronic Arts eben jenem kurzerhand einen taufrischen Teaser. Doch damit nicht genug: Schon bald sollt ihr erstmal selbst Hand anlegen dürfen.

Mit dem „ambitioniertesten Community-Testprogramm in der Geschichte der Reihe“ laden euch EA und die Battlefield Labs ein, schon weit vor dem eigentlichen Release eure ersten Fußstapfen auf den Schlachtfeldern zu hinterlassen.

Neues Battlefield: EA kündigt erste Playtests an

Die begrenzten Anmeldungen für die Teilnahme an den Battlefield Labs stehen euch ab sofort über die entsprechende Webseite offen. Schon in den „kommenden Wochen“ soll die erste Testphase starten, parallel soll das neue Battlefield dann in die „kritische Phase“ der Entwicklung überführt werden, während es „wie nie zuvor“ vom Feedback der Testenden geprägt werden soll.

Bei der Anmeldung unterzeichnet ihr ein sogenanntes non-disclosure agreement, kurz NDA, mit dem ihr euch verpflichtet, Stillschweigen zu den von euch gesehenen Inhalten zu wahren. Erklärt ihr euch dazu bereit, stehen euch Modi wie Conquest oder Breakthrough zum Ausprobieren zur Auswahl. Auch das Klassensystem soll sein Comeback mit Battlefield 7 feiern, obwohl man gleichsam „neue Ideen“ an den Start bringen möchte.

Gleich vier Entwicklerstätten, die sich unter dem gemeinsamen Namen der Battlefield Studios zusammengerauft haben, sind damit beschäftigt, der Reihe mit dem neuen Ableger zu altem Ruhm zu verhelfen: DICE, Ripple Effect, Motive und Criterion. Raus hingegen sind die Ridgeline Games, die noch zuvor an einer Kampagne für Battlefield arbeiteten, jedoch vor rund einem Jahr ihre Pforten schließen und das Projekt vermutlich an Criterion abgeben mussten.

Dass man sich mit dem neuen Teil der Reihe keinesfalls einem Battlefield 2042 annähern möchte, erklärte EA bereits zuvor ganz konkret. Was der Nachfolger stattdessen an neuen Maps und Waffen zu bieten hat, will ein Insider bereits vor einiger Zeit in Erfahrung gebracht haben.

