Neues Cozy Game Farlands bringt Stardew Valley-Farming in eine ferne Galaxie

Euch wird das stressige Leben in der Großstadt langsam zu viel? Dann nehmt doch etwas Geld in die Hand, kauft euren eigenen Planeten und flieht an Board eines Raumschiffs vor den Grauen des Alltags. Oder Moment mal, das ist ja nur die Prämisse des Cozy Game Farlands und nicht der Inhalt einer vielversprechenden Reisebroschüre.

Was nämlich für uns in der langweiligen Realität schwer umsetzbar ist, gehört hier mit zum Hauptprogramm: Einen eigenen Himmelskörper in den Weiten der Galaxie besitzen. Der tatsächliche Zeitvertreib auf dem erworbenen Grund fällt dann wiederum etwas bodenständiger aus, denn neben dem zu erwartenden Weltraum-Abenteuer versteht sich Farlands auch als Farming-Sim à la Stardew Valley.

Cozy Game Farlands: Kleine Farm im weiten Universum

Moderne Faming-Sims sind ein bisschen so aufgebaut wie Pralinen: Im Inneren steckt ein Kern aus Feldarbeit, doch die Ummantelung kann alle möglichen Formen annehmen. Die Geschmacksrichtung „Weltall“ vertreten zum Beispiel Little Known Galaxy oder One Lonely Outpost. Zu ihnen gesellt sich demnächst Farlands, das ebenfalls auf die Kombination aus Pflanzenanbau und Raumfahrt setzt.

Der Artstyle und grobe Aufbau von Farlands lässt auf den ersten Blick erkennen, woher die Inspiration für das Spiel geflossen kam: Vergleiche mit dem amtierenden Meister über alle gemütlichen Farming-Games, Stardew Valley, liegen nicht fern. Sowohl die Umsetzung der Landwirtschaft, als auch der Bergbau in der Mine sind, zumindest optisch betrachtet, stark an das Vorbild angelehnt. Der große Unterschied besteht darin, dass Farlands auf intergalaktischen Reisen fußt.

Gemeinsam mit eurem katzenartigen Assistenzdroiden startet ihr euer Raumschiff, um in Richtung eines neuen Lebensabschnitts aufzubrechen. Auf euch wartet schließlich eine noch unbekannte Heimat, die nach Jahren der Vernachlässigung wieder auf Vordermann gebracht werden will. Von dort aus gibt es weitere Planeten zu erkunden, die für euch wichtige Ressourcen bereithalten.

Vollständig verlassen ist das Gebiet allerdings nicht, ein paar Charaktere genießen die Abgelegenheit des von ihnen bewohnten Sonnensystems. Ihre Geschichten gilt es zu erfahren, genauso wie die Hintergründe eures nicht ganz unverdächtigen Kaufvertrags zu lüften. Am 24. Juli 2024 dürft ihr damit loslegen, wenn Farlands in den Early Access auf Steam aufbricht. Versionen für PS4 und PS5 sowie Nintendo Switch sollen folgen. Aktuell ziert in Sachen Cozy Games übrigens auch The Garden Path den Horizont.

Quellen: Steam / Farlands, YouTube / Nintendo of America