Neues Cozy Game The Garden Path: Gemütliches Gärtnern in der eigenen Ruheoase

Woran denkt ihr, wenn ihr euch an einen Ort versetzen sollt, der friedlich ist und zum Entspannen einlädt? Viele Antworten werden wohl in irgendeiner Weise die Natur mit einbeziehen und von idyllischen Landschaften schwärmen. Das haben auch die Entwickler*innen von Cozy Games im Hinterkopf, wenn sie für euch einladende Spielwelten basteln.

The Garden Path hat sich diesen Aspekt besonders zu Herzen genommen und präsentiert euch daher eine handgezeichnete, naturnahe Umgebung voller angenehmer Reize. Hier verwirklicht ihr euch in einem eigenen Garten und interagiert mit lebhaften Kreaturen.

Cozy Game The Garden Path setzt vollends auf Atmosphäre

Manchmal muss man einfach abschalten, wenn die echte Welt mal wieder zu anstrengend wird. Eine Taktik, um sich aus der Realität entführen zu lassen, bieten Videospiele: Sogar ein ganzes Genre befasst sich mittlerweile mit der Idee, einen Gegenentwurf zum stressigen Alltag zu skizzieren. Zu der wachsenden Auswahl an sogenannten Cozy Games gesellt sich in Kürze auch The Garden Path, eine Lebenssimulation für kurze Entspannungsschübe.

Display content from YouTube An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von YouTube, der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

In einem Mix aus Echtzeit und eigener Zeitrechnung führt euch The Garden Path nach Serviervorschlag in gelegentlichen Runden zu einem geheimen Garten, den ihr in eure eigene Oase verwandeln dürft. Vor Ort trefft ihr indes einzigartige Lebewesen wie Gemüseköpfe, die mehr als bereit sind eure Bekanntschaft zu machen. Wenn ihr Aufgaben erfüllt, die euch von ihnen aufgetragen wurden, mit ihnen plaudert und Spiele spielt, stärkt ihr eure Beziehungen.

Auch tierische Reisende begegnen euch im Zuge der Gartenarbeit. Sie bringen unter anderem Waren für den Handel, aus denen ihr nützliche oder dekorative Gegenstände wählen könnt. Abhängig davon, an welchem Tag ihr spielt und welche Bedingungen herrschen, erscheinen unterschiedliche Besucher*innen in eurer Nähe. Darüber hinaus erwarten euch tägliche Änderungen auch in anderer Form, zum Beispiel wenn besondere Events anstehen.

The Garden Path wird komplett mit handgezeichnetem Artstyle, beruhigendem Soundtrack und einem lokalen Multiplayer-Modus für zwei Personen. Eure Dosis der versprochenen Entschleunigung gibt es ab dem 30. Juli 2024 auf Steam abzuholen. Eine Version für die Switch ist zwar im Gespräch, aber noch nicht bestätigt. Falls ihr euch jetzt schon in ein Cozy Game mit bezaubernden Gärten stürzen wollt, schaut doch mal bei Horticular vorbei.

Quellen: YouTube / carrotcake