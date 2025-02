Neues God of War: Prequel statt Ägypten? Warum ein Insider Fans aufhorchen lässt

Wohin geht die Reise von Kratos? Der Held aus God of War hat zuletzt die nordische Mythologie gehörig mit Sohn Atreus auf den Kopf gestellt und macht sich am Ende auf, in ein neues Abenteuer zu stürzen.

Details zu einem Nachfolger sind bislang allerdings rar gesät, eine Fortsetzung nicht einmal offiziell bestätigt. Dass es allerdings weitergeht, gilt als nahezu gesichert und laut jüngsten Gerüchten soll Kratos‘ Weg nach Ägypten führen – oder doch nicht? Ein bekannter Insider widerspricht jetzt den zuletzt aufgekommenen Spekulationen und wirft ein gänzlich anderes Szenario in den Ring.

God of War: Angeblich geht es weit in die Vergangenheit

Während das Szenario eines Kratos im Kampf gegen die ägyptischen Götter zwar durchaus plausibel klingt, soll ein solches Setting wohl doch nicht beim Santa Monica Studio auf der Tagesordnung stehen. Dies behauptet der in der Regel zuverlässige Insider Tom Henderson im Weekly Podcast von Insider Gaming.

Laut seinen Informationen, die er aus einer verlässlichen Quelle habe, soll das nächste God of War nicht in Ägypten spielen. Stattdessen würde das Studio an einem Prequel arbeiten: „Soweit ich weiß, spielt es nicht in Ägypten, sondern in Griechenland, und es wird dieses Mal ein jüngerer Kratos sein“, so Henderson im Wortlaut.

Ob der Insider damit Recht behält, bleibt wie immer abzuwarten. Allzu unrealistisch klingt das Szenario aber nicht, auch wenn bereits vieles aus Kratos‘ Vergangenheit aufgrund der ersten drei Spiele bekannt ist. Gut möglich aber, dass ein eventuelles Prequel die Handlung aufgreift, bevor Kratos seine erste Ehefrau kennenlernt und heiratet.

Jubiläum in diesem Jahr

Bevor wir jedoch mit einer Ankündigung rechnen können, wird noch einige Zeit vergehen. Wesentlich früher sollen aber andere God of War-Spiele ihr Comeback geben, wie es im Podcast weiter heißt. Demnach habe Sony eine Remastered-Collection der früheren Serienteile in Auftrag gegeben, die womöglich noch dieses Jahr erscheinen könnten.

Insgesamt sollen Neuauflagen der ersten drei Spiele, inklusive God of War Ascension und den beiden PSP-Ablegern, Chains of Olympus und Ghost of Sparta, bei Santa Monica Studio und Nixxes Software entwickelt werden. Angesichts des diesjährigen 20-jährigen Jubiläums der Reihe, so spekulieren die Podcast-Moderatoren, könnte eine Enthüllung schon in absehbarer Zeit erfolgen.

Ob sich Kratos in Zukunft erneut in Griechenland austobt oder seine früheren God of War-Abenteuer tatsächlich noch einmal zurückkehren, werden die nächsten Monate und Jahre zeigen. Angeblich soll aber nicht nur ein neues God of War bei Santa Monica entstehen, wie es in einem früheren Gerücht heißt.

Quelle: YouTube / Insider Gaming