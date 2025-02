Neues God of War: Insider verrät, wohin es uns dieses Mal führen soll

God of War ging mit seinem letzten Teil, Ragnarök, in die modernen Geschichtsbücher als eines der besten Videospiele der vergangenen Jahrzehnte ein. Für Kratos nächstes Abenteuer müssen wir die Seiten aber wesentlich weiter zurückblättern.

Denn wohin es unseren muskelbepackten Helden dieses Mal schickt, will nun ein Insider in Erfahrung gebracht haben. Statt kräftezehrendem Fimbulwinter könnte uns in Kratos kommender Kampagne wohl ein Platz direkt unter der Sonne winken.

Neues God of War: Geht es bald gegen Anubis, Horus und Co.?

Nachdem sich God of War Ragnarök auch auf dem PC im Test großartig schlug, scheint es, als sei der Drops mit der nordischen Mythologie erst einmal für Sony gelutscht zu sein. Fans der Reihe fragen sich selbstredend, wohin es mit der Reise eigentlich geht, denn dass wir vermutlich mit einem neuen God of War gesegnet werden, ist ein offenes Geheimnis. Ein Insider, der sich sonst eher mit Gerüchten und Spekulationen rund ums Thema Film- und Fernsehen beschäftigt, will aber noch wesentlich mehr wissen.

Der nicht nur in der Szene bekannte Daniel Richtman, der regelmäßig mit seinen Beobachtungen und Vorhersagen im benachbarten Branchenbereich zu überzeugen weiß, ist sich vergleichsweise sicher: Mit dem neuen God of War schickt uns Sony nach Ägypten. Dies verkündet er zumindest über seinen Twitter-Kanal, wo es ganz konkret heißt: „Sony besetzt Schauspieler aus dem Nahen Osten für ein unbekanntes AAA-Spiel, bei dem es sich wahrscheinlich um das nächste God of War handelt, das sich mit der ägyptischen Mythologie befasst.“

Passend dazu: Neuer God of War-Teil oder Ragnarök-DLC schon in Entwicklung? Sony & Leaker befeuern die Gerüchteküche

Eine konkretere Quelle gibt er natürlich nicht an und wie immer sind derartige Informationen mit äußerstem Bedacht zu genießen. Denn offizielle Bestätigungen gibt es selbstverständlich bislang nicht für seine Theorie, die sich genauso gut um eine Serien- oder Filmadaption seitens Sonys drehen könnte, oder es sich gar um ein völlig anderes Videospiel handelt.

Trotz allem bleibt das alte Ägypten eine durchaus vorstellbare und schmackhafte Wahl, musste Sony Santa Monica sich doch schon 2018 zwischen eben jenem und einem wesentlich winterlicheren Schauplatz entscheiden. Ohnehin arbeitet das Studio aber aktuell wohl nicht an einem neuen God of War – sondern an anderem, frischen Futter für Sonys Spielekonsole.

Quellen: Daniel Richtman via Twitter / @zvis_ceral