Neues Harry Potter-Spiel angekündigt – aber anders als ihr denkt

Bei aller Begeisterung dafür, wie kongenial Avalanche Software die zauberhafte Welt von Harry Potter mit Hogwarts Legacy auf die Bildschirme gebannt hat – es findet letztlich genau dort statt: vor dem Monitor. Ein neues Spiel aus der magischen Zauberwelt wurde jetzt angekündigt – und bringt ein Stückchen Hogwarts ins echte Leben.

Denn am 14. August verkündete der in Harry Potter-Kreisen beliebte Twitter-Account Wizarding World Direct: „Das neue Harry Potter GoChess-Brett erweckt Zauberschach zum Leben“ – und das ganz ohne Zaubersprüche, wie mit einem Augenzwinkern ergänzt wird. Dieses neue Brettspiel bringt die aus der Buch- und Filmvorlage bekannte, magische Variante des klassischen Schachspiels in die Realität – doch der Kaufpreis könnte euch umhauen.

Zauberschach aus Harry Potter bald in echt

Bald können Fans von Ron Weasley, Hermine Granger & Co. eine Partie Zauberschach einlegen – nicht virtuell oder vor der Mattscheibe, sondern auf echtem Schachbrett mitsamt Figuren vor der Nase. Dass Dame, König, Läufer und Springer ohne euer handgreifliches Zutun über das Spielbrett wandern, ermöglicht im Übrigen eine Kombination „von KI und Robotik„, wie es in derselben Twitter-Meldung heißt. Wer will, kann in diesem magisch aufgewerteten Spiel für Könige aber auch gegen Freund*innen oder andere Harry Potter-Begeisterte antreten.

Twitter-Meldung des Fan-Accounts:

Display content from Twitter An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Twitter der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Externer Inhalt Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

„[…] stellt die ikonische Szene aus dem ersten Buch nach“, macht dasselbe Twitter-Posting Fans den Mund wässrig. Damit wird natürlich auf jene berühmt-berüchtigte Szene aus Harry Potter und der Stein der Weisen angespielt, in der unsere Zauberlehrlinge Hermine, Ron und Harry ein Schachspiel mit lebensgroßen Figuren bestreiten. Nun, so groß wie diese sind die Spielfiguren in der automatisierten Ausgabe von Zauberschach nicht – dafür könnte einige Interessierte der Kaufpreis erschlagen.

„Würdest du 300 Dollar dafür ausgeben?“, stellt ein Twitter-Nutzer die durch das dreistellige Preisschild für Wizard’s Chess aufgeworfene Frage in den Raum. Denn tatsächlich wird dieses Brettspiel der aufwendigen Art nicht nur in limitierter Auflage herausgebracht, der vorausgesagte Kaufpreis wird sich auch tatsächlich im Bereich von rund 300 US-Dollar bewegen – was umgerechnet ungefähr 255 Euro entspricht. Unabhängig davon, könnt ihr euch aber ab sofort für das preislich happige Schachspiel auf die Wunschliste setzen lassen.

Lesetipp: Neuer Hagrid-Star zur Harry Potter-Serie bezieht Stellung

Unabhängig davon, könnt ihr euch aber ab sofort für das preislich happige Schachspiel auf die Wunschliste setzen lassen. Sofern ihr euch mit einer gültigen Mailadresse ins entsprechende Formular eintragt, werdet ihr frühzeitig zur Veröffentlichung & Co. rund um Wizard’s Chess informiert.

Auf der Webseite des Herstellers Particula findet ihr übrigens weitere KI-gestützte Schachspiele, die teilweise ähnlich funktionieren dürften wie das magische Brettspiel rund um den wohl berühmtesten Zauberlehrling der Welt namens Harry Potter – der Fans gerade eine Gänsehaut beschert.

Quellen: Twitter / @WW_Direct, @wosoato1976, @ElenaEliseeva7, Particula