Neues Horrorspiel auf Steam – Verstörender Trailer ist nichts für Angsthasen

Wenn ihr euch mal wieder richtig gruseln und beim Zocken unter der Bettdecke verkriechen wollt, gibt euch ein neues Horrorspiel, das pünktlich zum Wochenende auf Steam aufgeschlagen ist, Gelegenheit dazu. Es hört auf den Namen BrokenLore: Don’t Watch und schon der Trailer verlangt euch einiges ab.

Schnell wird klar: Für seichte Gemüter ist das atmosphärische, aber reichlich schaurige Adventure nichts. In einem grafischen Genre-Mix müsst ihr euch in der Haut eines Eigenbrötlers gegen übersinnliche Erscheinungen erwehren.

Horrorspiel aus BrokenLore-Reihe neu auf Steam

Genau gesagt spielt ihr den Hikikomori – wie im Japanischen im Allgemeinen Leute bezeichnet werden, die sich sozial sehr stark abschotten und ihre Wohnung selten verlassen – Shinji, der mit einigen seltsamen Vorkommnissen in seinen eigenen vier Wänden konfrontiert wird. Es fängt an mit seltsamen Augen, die in Wänden erscheinen (Stray lässt grüßen) und endet längst nicht mit einem Lauf durch blutverschmierte Gänge und einem Wechsel in einen pixeligen 3D-Look à la Doom.

Seht hier den Trailer zu BrokenLore: Don’t Watch:

Display content from YouTube An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von YouTube der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Externer Inhalt Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Im mysteriösen Trailer, der allein schon nichts für schwache Nerven ist, nähert sich Shinji – ganz nach Art von Luis Buñuel – den Augen mit einem Messer, muss in einem japanischen Landhaus von einer buckligen Hexe fliehen und droht langsam, aber sicher den Verstand zu verlieren. Selbst die Essenslieferantin scheint mehr dabei zu haben, als eine warme Pizza.

Lesetipp: Die Top 5 der besten Horrorspiele

Es ist das vierte Spiel aus der BrokenLore-Reihe von Entwickler Serafini Productions und wird von Shochiku gepublished, die auch das Ende letzten Jahres aufsehenerregende MiSide veröffentlicht haben. Wer schauen will, ob das blutige Horrorspiel dem eigenen Gusto liegt, kann sich auch eine Demo auf Steam herunterladen. Doch Trigger-Warnung: Im ab 16 Jahren freigegebenen Spiel werden unter anderem Themen wie psychisches Leid, soziale Isolation und mentale Gesundheitsprobleme angesprochen.

Bis zum 8. Mai könnt ihr das Horrorspiel BrokenLore: Don’t Watch noch mit einem zehnprozentigen Rabatt für 7,91 Euro erstehen. Wer dann noch nicht genug vom optisch verstörenden Grusel in der eigenen Wohnung hat, kann sich ja auch mal das gut rezipierte Look Outside angucken.

Quellen: Steam / MiSide, YouTube / @GameTrailers