Steam: Neues Horrorspiel begeistert Fans schon jetzt – „atmosphärisch unfassbar stark“

Der Oktober steht fast vor der Tür und damit kann die Gruselsaison offiziell beginnen: Auch auf Steam, wo sich ein neues Horrorspiel mit Launch-Rabatt und positiven Bewertungen breitmacht.

Wenn an Halloween eure Haus- oder Wohnungsklingel läutet und ihr entscheiden müsst, ob ihr euch den kostümierten Süßigkeitenjäger*innen stellt, müsst ihr hoffentlich nicht überlegen, ob da ein menschliches Wesen vor euch steht oder nicht. Ganz im Gegenteil zum Spielprinzip von No, I’m not a Human.

Horrorspiel No, I’m not a Human startet stark auf Steam

Denn genau so lautet der Name des vor ziemlich genau zwei Wochen erschienenen Horrorspiels auf Steam, das für 14,79 Euro an eure digitale Tür klopft. Und was servieren euch Entwickler Trioskaz und Publisher CRITICAL REFLEX für diese schmale Gebühr? Einen extraterrestrischen Grusel in Zeiten der Apokalypse!

Während vor eurem Fenster die Welt untergeht, scheint euer Haus die letzte Bastion und Zuflucht zu sein. Denken sich auch überlebende Menschen und „Besucher“, wobei ihr letztere natürlich nicht einfach reinlassen solltet, um euer eigenes Überleben zu sichern. Nur wie erkennen, wenn sich die gefährlichen Kreaturen als euer Eigen Fleisch und Blut ausgeben? Da hilft nur: Anhand von Zähnen, Augen und anderen Auffälligkeiten überprüfen, ob da wirklich ein Mensch vor eurer Tür wartet.

In dieser Hinsicht ist das Horrorspiel No, I’m not a Human vergleichbar mit dem Indie-Titel Papers, Please: Wohlgemeinte lasst ihr rein, Betrüger*innen müssen draußen bleiben. Zumal ihr dringend Hilfe braucht, um den immer größer werdenden Schwärmen an Besuchern Stand zu halten. Dass das nicht nur eine „spannende Story“ bietet, sondern auch „atmosphärisch unfassbar stark“ sein soll, verrät ein Blick in die Rezensionen auf Steam.

Hier noch der Trailer:

Nach zwei Wochen versammeln sich dort immerhin fast 7.000 Wertungen, davon 86 Prozent positiv. Kritische Stimmen führen ein paar Bugs und den eher geringen Wiederspielwert ins Feld, aber für ein paar launige Stunden Grusel als Einstimmung zur spooky Season könnte euch das Horrorspiel No, I’m not a Human sehr gelegen kommen. Sorgt allein der Preis schon für Gänsehaut bei euch, sind diese Gratis-Spiele auf Steam vielleicht eher was für euch.

Quelle: No, I’m not a Human auf Steam, YouTube /Trioskaz