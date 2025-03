Neues Horrorspiel auf Steam soll entspannen statt schocken – „PowerWash Simulator für Geister“

In gar nicht schrecklich ferner Zukunft erscheint ein neues Horrorspiel auf Steam, das einen eher ungewöhnlichen Ansatz verfolgt. Seine Entwickelnden beschreiben es als „entspannend“ und „atmosphärisch“, während es optisch in eine kunterbunte Kerbe schlägt, statt den stets düsteren Einheitsbrei zu servieren.

Im besagten Titel, der dem kleinen Indie-Studio KenForest entspringt, behelft ihr euch mit einer kleinen Laserpistole, um euch durch die leuchtenden Level zu schlagen. Aber nicht etwa, um gruselige Gegnerhorden damit wegzublasen…

Neues Horrorspiel auf Steam: LiDAR Exploration Program lädt zum Relaxen ein

In LiDAR Exploration Program ist ein – wie der Name vermutlich bereits durchscheinen lässt – sogenannter LiDAR-Scanner euer treuster Begleiter. LiDAR steht für „light detection and ranging“ und beschreibt ein System, bei dem die Distanz zu einem Objekt mittels Laser ermittelt wird, während man misst, wie lange der Lichtstrahl benötigt, um zurück zum Scanner zu gelangen. Die Technologie findet häufig in der Wissenschaft seine Anwendung, beispielsweise bei der Kartierung von Höhlensystemen bis hin zur Messung von Veränderungen in den Baumkronen des Amazonaswaldes. Und nun eben auch in einem kommenden Horrorspiel auf Steam.

Auf YouTube seht ihr den Trailer:

Display content from YouTube

Das atmosphärisch aufgeladene Abenteuer erscheint am 2. April auf Valves Videospieldistributionsplattform und wirft euch in eine Welt, die von ewiger Dunkelheit heimgesucht wird. Ihr seht buchstäblich fast keine klaren Bilder, doch Abhilfe schafft die kleine LiDAR-Laserpistole, mit der ihr durch die Karten streift und die euch umgebende Geografie per Scan einfangt.

Der Scanner ebnet euch den Weg durch die acht verschiedenen Level, die mit unbekannten Objekten darauf warten, in farbenfroh funkelnde Lichtermeere verwandelt zu werden. „Eine Art PowerWash Simulator, aber für Geister“, schreiben die Kollegen und Kolleginnen bei RockPaperShotgun und treffen das Gameplay damit vermutlich relativ präzise.

Gruseln auf die andere Art

Jedes Level hält eine Liste an einzelnen Objekten bereit, die es zu scannen gilt. Ihr könnt euch alle Zeit nehmen, die ihr benötigt, um die Oberflächen abzusuchen. Euer Mausrad lässt euch den Lichtkegel vergrößern und verkleinern, während ihr mittels Rechtsklick auch einen kompletten Scan des Bildschirms von oben nach unten vornehmen könnt. Der Grusel kommt dabei durch die Ungewissheit, die in der pechschwarzen Dunkelheit liegt. Denn öfter als es euch lieb ist deckt ihr Dinge auf, die lieber im Verborgenen geblieben wären.

Wer Spaß daran hat, mal etwas ganz anderes auszuprobieren, dürfte mit dem eher unkonventionellen Horrorspiel seine Freude haben. Vor allem das leuchtende Farbenspiel, das fast an eine moderne Laser-Lightshow erinnert, und der Einsatz von Licht als Werkzeug im Allgemeinen klingen zumindest durchaus interessant. Falls ihr zuerst einen Blick ins Dunkel werfen wollt, könnt ihr ja noch immer die Demo anwerfen. Die Alternative: Neun komplett kostenlose Spiele auf Steam, die auf euren Download warten.

Quellen: YouTube / KenForest, Steam / LiDAR Exploration Program, RockPaperShotgun