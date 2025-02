Neues Kingdom Come schlägt Vorgänger schon jetzt bei weitem – in diesem Punkt

Jüngst war es so weit und auch das gemeine Spielervolk hatte endlich Grund zu frohlocken: Kingdom Come: Deliverance 2 hielt Einzug am Hofe und mit ihm der gefeierte Nachfolger des vor rund sieben Jahren erschienenen Mittelalter-Rollenspiels.

In gewohnter Manier katapultieren uns die Entwicklerinnen und Entwickler der Warhorse Studios in das mittelalterliche, von politischen Machtspielchen und verheerenden Kriegen gescholtene Böhmen des 15. Jahrhunderts. Und dabei machen sie so einiges richtig, wie nicht nur Kritiken, sondern auch die ersten Rekordzahlen des Sequels verraten.

Kingdom Come: Deliverance 2 – Steam-Start bricht Spielerrekord von Teil 1 haushoch

Das verbesserte und noch weiter entwickelte Kampfsystem, aber auch die offene, extrem detailverliebte Spielwelt des Rollenspiels, gepaart mit einer spannenden Geschichte ziehen dieser Tage Abertausende in ihren Bann. So kommt es, dass Kingdom Come: Deliverance 2 schon am Tag nach seiner Veröffentlichung den Spielerrekord des ersten Teils auf Steam brechen konnte – und das turmhoch.

Vertraut man den aktuellen Angaben der Datenbank SteamDB, erfreute sich Warhorses Werk schon in den ersten Stunden nach seinem Release eines Spitzenwertes von fast 160.000 gleichzeitigen Recken und Reckinnen, die sich ihrem Ausflug in das malerische, aber durchaus dunkle Zeitalter der Geschichte hingeben. Dies ist immerhin eine beinahe doppelt so hohe Summe, mit der sich noch der Vorgänger brüsten konnte. Kingdom Come: Deliverance ursprünglicher Teil zog lediglich rund 96.000 Spielerinnen und Spieler gleichzeitig in seinen Bann.

Passend dazu: Kingdom Come: Deliverance 2 – So einfach kommt ihr an die Platin-Trophäe auf der PS5

Besonders beeindruckend: Nicht nur seinen Vorgänger, sondern namhafte Titel wie The Witcher 3, das bei etwa 103.000 simultanen Spielenden lag, aber auch das jüngere Hades 2 (rund 103.000) oder das fast noch taufrische Stalker 2: Heart of Chornobyl (etwa 121.000) übertrifft man nahezu mühelos. Zwar handelt es sich nur noch einmal der Richtigkeit halber dabei keineswegs um die Verkaufszahlen, dennoch ist der Wert beachtlich. Und: Verkauft hat sich KCD2 ohnehin öfter, fallen in die Statistik doch lediglich all jene, die den Titel über Valves Spieleplattform auf dem PC daddeln.

Auch auf den Konsolen ein Hit

Auch auf den Konsolen dürften die Zahlen aber gut für Warhorse aussehen, immerhin genießt der Titel im PayStation Store einen herausragenden User-Score von 4,84 von maximal fünf möglichen Sternen. Ganze 95 Prozent der Käuferschaft gab dem Titel dabei die volle Punktzahl, nur drei Prozent der Stimmen vergaben einen Stern. Auf Steam konnte sich Kingdom Come 2 direkt in die Top 100 schießen – Tendenz steigend, immerhin steht noch das erste Wochenende vor der Tür.

Warum sich ein Blick auf das alte Böhmen so lohnt und ihr womöglich auch bald zur Zunft der Mittelalter-Fans zählt, verrät unser ausführlicher Test zu Kingdom Come: Deliverance 2.

Quellen: SteamDB