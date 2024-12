Neues Level & mehr: Sony macht Astro Bot-Fans jetzt Geschenke

Astro Bot zählte in diesem Jahr zu den stärksten Titeln, die die Welt der Videospiele vorgesetzt bekam. Da wundert es wenig, dass es Spielerinnen und Spielern gleichermaßen nach frischem Futter für das Weltraumabenteuer dürstet.

Dieses kommt nun in Form eines neuen Updates daher, das euch noch vor dem heiligen Abend so richtig in wohlig winterliche Weihnachtsstimmung versetzen soll…

Erst kürzlich lieferten Team Asobi und Sony Nachschub für ihren populären Plattformer auf der PlayStation: Rund um den Release folgten zusätzliche Speedrun-Level, nun soll mit dem Winter Wonder-Update in Astro Bot ordentlich Festtagsstimmung aufkommen. Schon am 12. Dezember soll es so weit sein und Santa Sony seinen spannenden Sackinhalt offenbaren.

Darin enthalten: Ein taufrisches Level mit dem Namen Winter Wonder – zu dem wir aufgrund des gewollten Überraschungsfaktors keinerlei weitere Informationen oder Details seitens der Entwicklerinnen und Entwickler verraten bekommen. Freuen dürfen wir uns laut Team Asobi aber auf jede Menge Spaß, bei dem auch die Geschenke nicht zu knapp kommen. So sollen mitunter ganz neue Spezialbots versteckt sein, die darauf warten, von euch gefunden zu werden.

Die Christmas-Challenges sollen allerdings keineswegs so herausfordernd ausfallen, wie es noch in den letzteren Speedrun-Levels der Fall war. Wollt ihr euch dem winter-wunderlichen Weltraumparcours hingeben, müsst ihr jedoch zuvor das Hauptspiel erfolgreich hinter euch gebracht haben. Dies sollte euch in Anbetracht des Spaßes, den Astro Bot uns auch im Test bereitet hat, aber ebenso leichtfallen. Weitere Informationen zum Winter Wonder-Update findet ihr wie gewohnt im Blog.

Astro Bot selbst darf sich womöglich ebenfalls schon in Kürze über ein paar Präsente freuen: Mit gleich sieben Nominierungen bei den diesjährigen Game Awards, die in der Nacht auf den 13. Dezember abgehalten werden, springt vermutlich der eine oder andere prestigeträchtige Preis für das gefeierte Jump’n’Run heraus.

