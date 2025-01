Statt Hollow Knight: Silksong – Dieses Metroidvania gehört sofort auf eure Wunschliste

Metroidvanias gibt es mittlerweile wie Sand am Meer, doch einige stechen noch immer aus der Masse hervor – unter anderem mit einer starken Ähnlichkeit zu Hollow Knight: Silksong.

Das ist, während wir weiterhin geduldig auf Team Cherrys zweites Werk warten, zu dem es jüngst ein höchst skurriles Update dank eines Kuchenrezepts gab, für viele Genre-Fans tatsächlich ein guter Grund, genauer hinzuschauen. Hinter Exil steckt ein ambitioniertes Metroidvania, das ihr auf dem Schirm haben solltet.

Exil: Neues Metroidvania startet bald auf Kickstarter

Schon der 30-sekündige Trailer auf YouTube reicht aus, um zu zeigen, warum Exil eindeutig an Hollow Knight: Silksong erinnert: Angefangen beim optischen Stil sowie den Hintergründen über die HUD-Elemente bis hin zum Umstand, dass der Protagonist mit weißer Seide zu kämpfen scheint. Ein paar Unterschiede scheint das Metroidvania dann aber doch mitzubringen.

So stammen die Bosskämpfe größtenteils, wenn auch nicht ausschließlich, aus der Tierwelt: Ein Hai, ein Wolf und eine Schlange wollen dem kleinen Charakter ans Leder. Auch die Finanzierungsmethode ist eine andere, denn Exil soll über Kickstarter bezahlt werden. Dort hat man bereits vergangenes Jahr versucht, Spenden zu sammeln, hat aber (versehentlich?) gegen die Richtlinien der Seite verstoßen, indem man einen Dollar als Ziel angab und dieses natürlich um Längen überflügelte.

Entwickler Mystic Clockwork Studio lässt sich davon nicht unterkriegen und will in Kürze eine neue Kampagne starten, der ihr bereits folgen könnt, um bei Beginn direkt benachrichtigt zu werden. Auch eine Steam-Seite gibt es schon, bedauerlicherweise jedoch nicht hier bei uns in Deutschland: Vermutlich haben die Macher*innen keine Altersfreigabe angegeben, weshalb das Metroidvania hierzulande nicht angezeigt werden kann.

Auch Exil könnte also noch eine Weile auf sich warten lassen – und bei unserem Glück trotzdem vor Hollow Knight: Silksong erscheinen. Ein anderes Metroidvania, das Team Cherrys kommendem Titel ebenfalls ähnelt, ist übrigens Morning Star, das wir euch in einem anderen Artikel bereits vorgestellt haben.

