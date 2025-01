Hollow Knight: Silksong kann warten – Dieses neue Metroidvania gehört sofort auf eure Wunschliste

Metroidvania-Fans müssen mitunter ganz schön viel Spucke mitbringen: Metroid Prime 4 lässt schon einige Jahre auf sich warten und auch Hollow Knight: Silksong stellt uns bereits seit Valentinstag 2019 auf die Probe.

Während die großen Stars weiter mit unseren Nerven spielen, sprießen ähnlich spannende Genre-Vertreter aus dem Boden. Nach dem über Kickstarter finanzierten Crowsworn und dem aus Deutschland kommenden Constance ist nun das Spiel Morning Star auf der Metroidvania-Landkarte erschienen.

Morning Star: Ein Metroidvania mit Potenzial

Am 7. Oktober eröffnete der 36-jährige Solo-Entwickler Whalesong bei Twitter einen Account für sein (augenscheinlich) erstes Spiel namens Morning Star. Ein 6-sekündiger Trailer zeigt eine kleine Eule, die einen Mantel trägt und durch eine felsige Landschaft läuft. Gut drei Monate später hat das Metroidvania fast 3.000 Follower*innen auf Twitter – und endlich auch eine Steam-Seite.

Dort zu sehen: Fünf Screenshots, die vermutlich nicht nur zufällig an Hollow Knight und den noch immer nicht veröffentlichten Nachfolger Silksong erinnern. In Sachen Farbgebung, aber auch was seine Gegner-Designs angeht, scheint Morning Star den großen Vorbildern nachzueifern. Es ist nicht das erste seiner Art: Auch die eingangs erwähnten Titel Crowsworn und Constance wirken mindestens inspiriert von Team Cherrys Genre-Meilenstein.

Die seit Kurzem existierende Steam-Seite, die dafür gesorgt hat, dass Morning Star immerhin schon 1.300-mal auf der Wunschliste von interessierten Spieler*innen gelandet ist, verspricht die klassischen Stärken eines guten Metroidvanias: Eine große, verschachtelte Welt mit viel Raum für Erkundung sowie herausfordernde Kämpfe gegen eine ganze Reihe von fiesen Feinden.

Worauf der Entwickler offenbar auch Wert legt: Die handgezeichnete Grafik samt dynamischer Echtzeit-Beleuchtung. Die kommt schon ein wenig in den Screenshots auf Steam zur Geltung, in den bisher eher spärlich vorhanden Videos ist aber noch Luft nach oben. Trotzdem solltet ihr Morning Star im Blick behalten und, wenn euch gefällt, was ihr seht, auf die Wunschliste schieben. Auch MIO: Memories in Orbit könnte eine ähnliche Lücke füllen.

