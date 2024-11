Monkey Island: Ausgerechnet ein Fan-Spiel bringt die schönste Adventure-Reihe jetzt zurück – Download kostenlos

The Curse of Monkey Island ist eines der lustigsten Spiele aller Zeiten. Das ist keine wissenschaftliche belegte Tatsache, aber so häufig, wie Spieler*innen weltweit über die Eskapaden des Möchtegern-Piraten Guybrush Treibholz – hoppla! – natürlich Guybrush Threepwood gelacht haben, sollte das klassische Point-and-Click-Adventure längst im Guinnessbuch stehen. Auch die Fortsetzungen Escape from Monkey Island (Lucasfilm Games), Tales from Monkey Island (Telltale Games) und Return to Monkey Island (Terrible Toybox) kitzeln die Lachmuskeln.

Doch in den Herzen vieler Spieler*innen hat sich das dritte Klicki-Klicki-Abenteuer mit der resoluten Elaine Marley, dem größenwahnsinnigen Totenschädel Murray & Co. einen Ehrenplatz errungen. Seinen Beitrag daran leistete nicht zuletzt eine ins Auge springende, handgezeichnete Comic-Grafik. Ein beachtenswertes Fan-Projekt bringt jetzt die Ästhetik eines Der Fluch von Monkey Island zurück – lädt zum Download der Early Access ein.

Affenstarker, alkoholischer Spaß mit The Booze of Monkey Island?

Die Kommentarspalte auf YouTube spricht eine deutliche Sprache: „Wow! Genau so hätte das neue, offizielle Return to Monkey Island aussehen sollen“, schreibt ein Nutzer. Denn, ja, einerseits schlug die Piraten-Odyssee vor knapp zwei Jahren mit der Rückkehr auf die titelgebende Affeninsel endlich ein nächstes Kapitel auf. Andererseits waren längst nicht alle Spieler*innen von der Märchenbuch-Ästhetik mit seinen kantigen Figuren angetan. Für den Großteil der Rätselfreund*innen schien die grafische Neuausrichtung indes nicht in den Spielspaß auszustrahlen: Fast 8.000 „sehr positive“ Bewertungen auf Steam sprechen dafür.

Eine Rückkehr zur altgewohnten Optik eines The Curse of Monkey Island feiert jetzt ein spezielles Fan-Projekt. The Booze of Monkey Island sieht danach aus, als hätten Lucasfilm Games zu ihren Glanzzeiten vergessen, dass sie im Vorbeigehen ein weiteres Adventure entwickelt haben. Dabei ist dieser „Schnaps von Monkey Island“ eben genau das nicht: ein offizielles, neues Pirat*innen-Abenteuer. Stattdessen liebevoll zusammengestöpselt wurde das Spiel von den Mädels und Jungs von Bean Adventure Agency (The Adventures of Tango Rio).

Anders gesagt: Es handelt sich um ein Fan-Projekt ohne offizielle Genehmigung von Rechteinhaber Disney. Deshalb solltet ihr, sofern ihr dieses verblüffend authentisch aussehende, neue Monkey Island-Abenteuer genießen wollt, ziemlich zügig zuschlagen. Denn das Spiel, mit seiner schlanken Gesamtlänge von ungefähr zwei Stunden, wird aktuell als kostenloser Download im Early Access angeboten. Warten wir’s ab, ob das Haus der Maus diesem Piraten-Pennäler den Stecker ziehen wird, ach, Pardon, mit einem entsetzlichen Voodoo-Fluch belegen wird.

Sollte ihr diese Meldung gerade lesen und verzweifelt feststellen, dass Bob Iger The Booze of Monkey Island einkassiert hat: Das nachstehende Gameplay-Video lässt euch das Abenteuer aus zweiter Hand nacherleben.

