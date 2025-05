Neues Nintendo Switch-Spiel mit Suchtfaktor kurz vor Release – „kann nicht aufhören“

Ein neues Nintendo Switch-Spiel kommt schon in wenigen Tagen frisch aus dem Ofen und direkt in den eShop des Super Mario-Konzerns. So weit, so unspektakulär – wäre da nicht der stundenlange Spielspaß, den es zum tatsächlich kleinen Preis verspricht.

Ganz konkret handelt es sich um das berühmt berüchtigte Idle-Game Cookie Clicker, welches am 22. Mai für die kleine Konsole zur Verfügung steht, nachdem es bereits auf dem PC über Steam seit einer ganzen Weile rauf und runtergespielt wird und sich im Schnitt bei über 74.000 abgegebenen Stimmen über äußerst positive Bewertungen freut.

Neues Nintendo Switch-Spiel: Adios Produktivität – Cookie Clicker kommt

Zunächst als Browser-Game im Jahre 2013 und auf Valves Videospieldistributionsplattform bereits im Jahre 2021 erschienen, zieht Cookie Clicker seine Spielerinnen und Spieler seitdem in einen süchtig machenden Sog, der dem unaufhörlichen Griff in die Keksdose bis zum allerletzten Krümel gleicht. Nun folgt die Veröffentlichung als Nintendo Switch-Spiel, während sich auch Besitzerinnen und Besitzer einer PS5 oder einer Xbox Series über die Konsolenversion freuen dürfen.

Obwohl der Titel bei Steam in die Kategorie der Gelegenheitsspiele fällt, haben die Nutzerinnen und Nutzer, von denen die hilfreichsten Rezensionen stammen, Hunderte, ja gar Tausende Stunden in dem Idle-Spiel versenkt. Scheinbar noch längst nicht genügend, schreibt Nutzer*in noahdewalt007 (3.124 Stunden zum Zeitpunkt der Rezension) beispielsweise „10/10 gut aber nicht lang genug“ – natürlich mit einem Augenzwinkern, immerhin ist der Gameplay-Loop von Cookie Clicker endlos.

Lesetipp: Unter 20 Euro: Neues Nintendo Switch-Spiel aus 2024 nur für kurze Zeit knallhart reduziert

Der One-Man-Entwickler Julien „Orteil“ Thiennot verfolgt dabei seither ein einfaches Spielprinzip: Ihr klickt auf einen Keks, um so noch mehr Kekse zu erhalten. Was zunächst simpel und deshalb womöglich langweilig klingt, kann letzten Endes dazu führen, dass ihr den Controller gar nicht mehr aus der Hand legen wollt, wie auch NathanCarlK auf Steam beschreibt: „Ich kann nicht aufhören den Keks anzuklicken“, heißt es hier. Rund fünf Euro kostet der Titel auf Steam, dasselbe Preisschild wird auch im eShop aufgerufen.

Wenn ihr noch nie einen Blick riskiert habt, mag das hier so angepriesene Teigprodukt womöglich etwas altbacken oder gar trocken wirken. Doch dahinter versteckt sich der ultimative Zeitfresser, denn mit jedem gewonnen Keks habt ihr die Chance, noch mehr Kekse zu bekommen, während ihr Auto-Klicker und eine Vielzahl weiterer abgedrehter Upgrades und Möglichkeiten, eure Backwaren zu vermehren, freischaltet.

Kommt ihr so gar nicht auf den Geschmack, haben wir an anderer Stelle allerdings ein paar weitere neue Nintendo Switch-Spiele für euch parat. Oder um es in den Worten von Bruce Allmächtig zu sagen: „Und so zerbröselt der Keks nunmal“…

Quellen: Nintendo eShop / Cookie Clicker, Steam / Cookie Clicker