Neues Nintendo Switch-Spiel überraschend angekündigt – es ist jetzt schon verfügbar

Aus dem Nichts und völlig überraschend wurde auf der jüngsten State of Play von Sony ein brandneues Spiel angekündigt, welches auch auf die Nintendo Switch kommen soll.

Das Besondere: Schon am 14. Februar war es so weit und die Hack’n’Slash-Action von Koei Tecmo und Omega Force durfte ihre Veröffentlichung als sogenannter Shadow Drop ganz ohne weitere Warterei feiern.

Neues Nintendo Switch-Spiel ist da – WARRIORS: Abyss

Bei WARRIORS: Abyss handelt es sich um ein digitales Dynasty Warriors-Spin-off, das in die Kerbe der Roguelites schlägt und mit einem actionreichen Gameplay in den Tiefen der Hölle aufwartet. Der Titel ist ab sofort für die Konsolen aus dem Hause Sony und Microsoft und via Steam für den PC verfügbar, während das Spiel für die Nintendo Switch noch einen Tag länger auf sich warten ließ.

Den Launch-Trailer seht ihr hier:

Enma, der König der Unterwelt höchstpersönlich, ruft euch herbei, um den dämonischen Gouma ein für alle mal in die Knie zu zwingen. Das wäre kein Problem, stünden euch dabei nicht Tausende von Widersachern im Weg, womit man eine neue, abwechslungsreiche Variante der 1 vs. 1.000-Action ins Leben ruft.

Dabei findet ihr euch auf zufällig generierten Stages mit ebenso randomisierten Item-Loadouts wieder, die euch eine „einzigartige Erfahrung in jedem Spieldurchlauf“ mit zahllosen Stunden an Wiederspielwert bieten soll. Besonders cool: Laut den Entwicklerinnen und Entwicklern stehen euch dabei über 16 Milliarden mögliche Angriffskombinationen zur Auswahl.

Sogar das erste Update für WARRIORS: Abyss wurde bereits angekündigt. Dieses soll die Helden des Jin-Königreichs aus Dynasty Warriors in das neue Spiel auf die Nintendo Switch, die PS5, die Xbox und den PC bringen. Zukünftige Updates dürften ebenfalls mit bekannten Gesichtern aufwarten. Zum Release habt ihr aber zunächst einmal die Qual der Wahl zwischen der Standard-, der Deluxe– und der speziellen Hack’n’Dash-Edition, die das Grundspiel und ganze 200 Outfits mitbringt.

