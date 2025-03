Neues Open World-Spiel ist wie Oldschool-GTA – Release steht endlich kurz bevor

Am 13. Mai 2025 ist es also endlich so weit. An diesem Tag soll das stark von GTA 1 und 2 inspirierte Open World-Spiel The Precinct erscheinen – zeitgleich für PC, PS5 und Xbox Series X|S.

Wer schon einem GTA 6 aus dem Hause Rockstar entgegenfiebert, könnte also mit diesem kommenden Titel des Developers Fallen Tree Games die gefühlte Wartezeit merklich verkürzen. Neben dem Veröffentlichungstermin wurde jetzt auch ein begleitender Enthüllungstrailer zum Veröffentlichungsdatum veröffentlicht.

The Precinct: Die GTA-Alternative aus der Top-Down-Perspektive

Innerhalb von nicht ganz eineinhalb Minuten wird vor unseren Augen das Ausmaß der Polizeiarbeit in The Precinct ausgebreitet. Da brettern wir mit lärmender Sirene durch die fiktionale Averno City des Jahres 1983, verschanzen uns ballernd hinter dem Kotflügel unseres Fahrzeugs, nehmen halsbrecherische Verfolgungsjagden auf, oder sind mit dem Polizeihelikopter den Gesetzesbrechern auf den Fersen. Denn: So sehr The Precinct in puncto Gameplay und Optik an die ersten beiden GTA-Spiele erinnert, diesmal findet ihr euch am seriösen Ende des Gesetzes wieder.

Der anlässlich des verkündeten Release-Datums veröffentlichte Trailer zu The Precinct:

Denn in The Precinct werdet ihr die Dienstuniform von Polizeifrischling Nick Cordell Jr. überziehen. Der muss sich zunächst bewähren – so viel durften wir in der spielbaren Demo zu diesem Top-Down-Actionspiel schon letztes Jahr erfahren –, darf sich erstmal um Falschparker kümmern, oder um kleinere Fälle von Vandalismus, aber auch schon mal bei beratungsresistenten Bürger*innen handgreiflich werden.

Das Ganze hat nicht nur mir beim Anspielen ziemlich gut gefallen, auch die insgesamt „äußert positiven“ Rezensionen im vierstelligen Bereich auf Steam stehen für spielerische Qualitäten. Unter der dazugehörigen Ankündigung auf Twitter melden sich aber auch kritische Zeitgenossen.

Ist der Release-Termin sicher?

„Ich wette, es [The Precinct] wird wieder verschoben“, schreibt ein*e Nutzer*in namens @Raks54672917 – woraufhin prompt eine beschwichtigende Antwort des Twitter-Accounts von @theprecinctgame erfolgt. „Das Spiel ist fertig, wir haben alles hinzugefügt, was wir hinzufügen wollten, und fast alle Fehler behoben. Wir sind also auf Kurs für unseren Start am 13. Mai“, heißt es, was all jenen Zuversicht geben sollte, die sich schon auf das Open World-Spiel freuen.

Ansonsten sind die über 100 Nutzer*innen-Kommentare zum Zeitpunkt dieser Meldung vor allem gekennzeichnet von ehrlicher Vorfreude, oder Lob an den Developer für die „großartige Demo“. Aber falls es euch doch noch originalem GTA aus dem Hause Rockstar dürstet: GTA 6-Fans drehen wegen einer bestimmten Ankündigung durch.

Quellen: YouTube / @PlayStation, Twitter / @theprecinctgame, @Raks54672917, @Luke80101976