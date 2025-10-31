Konkurrenz für GTA 6: Neues Open World-Spiel begeistert mit erstem Teaser – „Kann kaum erwarten, mehr zu sehen“

Mit Open World-Spielen kennt sich Christofer Sundberg richtig gut aus, hat er doch immerhin vor vielen Jahren die Avalanche Studios gegründet und Just Cause erfunden. Mit einem neuen Team im Rücken könnte er zukünftig einem GTA 6 Konkurrenz machen.

Vielleicht ist das aber auch schon viel zu weit gedacht. Dennoch weckt der erste Teaser zum Debütspiel von Liquid Swords, nicht zu verwechseln mit dem gleichnamigen Album von GZA, Erinnerungen an die erfolgreiche Reihe von Rockstar Games. Noch solltet ihr aber die Erwartungen nicht zu hoch hängen.

Open World-Spiel vom Just Cause-Erfinder: Düster wie in GTA 4?

Nach 16 Jahren hat sich Christof Sunderberg 2019 von den Avalanche Studios getrennt und 2020 ein neues Studio gegründet. Seitdem arbeitet er mit seinem Team an einem neuen Open World-Spiel, zu dem wir bisher lediglich zwei Screenshots erhalten haben. Betonung auf bisher, denn seit Neustem gesellt sich ein frischer, wenn auch gerade einmal zehn Sekunden langer Teaser dazu.

Der zeigt gar nicht mal so viel: Im Grunde sehen wir lediglich ein paar bewegte Szenen aus einer Stadt, die ein Stück weit an ein fiktives New York erinnert. Alles ist grau und recht düster gehalten – hat da wer GTA 4 gesagt? Auch der von Rockstar Games 2008 veröffentlichte Serienteil inszenierte eine eher schwarzmalerische Version der US-Metropole.

Verziert ist der Teaser mit den Worten „Die Hoffnung ist erloschen. Gewalt bezahlt die Miete. Macht es euch bequem“, womit das Team den Gangster-Krimi-Aspekt des geplanten Open World-Spiels unterstreicht. Einen offiziellen Namen hat der Titel übrigens immer noch nicht, obwohl er sich mittlerweile schon seit einigen Jahren in Entwicklung befindet.

Kein Sci-Fi, sondern eine Art Postapokalapyse

Mehr Details gibt es bisher nicht. In den Kommentaren unter dem Video verrät Sunderberg aber zumindest noch eine spannende Info: Das Open World-Spiel wird nicht in die Richtung Sci-Fi oder Fantasy gehen, sondern eher eine Art „Mad Max … Payne“ sein. Demnach könnte es wohl in die Richtung einer postapokalyptischen Gesellschaft gehen.

Hier seht ihr den Teaser in voller Länge:

Das bisherige Material lässt Fans auf jeden Fall hoffen, dass hier ein besonders spannendes Projekt entsteht. „Ihr habt mir gerade den Tag versüßt, ich kann es kaum erwarten, mehr zu sehen!“ schreibt als Beispiel der oder die Nutzer*in Neuroluck. Auch andere sind zumindest angefixt, hoffen jedoch vor allem bald einen längeren Trailer zu Gesicht zu bekommen.

Wie es im Detail um das Open World-Spiel bestellt ist, bleibt allerdings abzuwarten. Liquid Swords musste schließlich erst Anfang 2025 mehrere Mitarbeitende entlassen. Bei einem anderen GTA 6-Konkurrenten hat es derweil zuletzt viele neue Gameplay-Videos gegeben.

