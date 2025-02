Neues Pokémon-Spiel für die Nintendo Switch angekündigt – Das erwartet euch

Im Rahmen des Presents-Showcases ließ man kurzerhand das Pikachu aus dem Ball und kündigte ein brandneues Pokémon-Spiel an, das stark an die beliebte Stadium-Serie erinnert. Namentlich haben die beiden Titel trotz aller Ähnlichkeiten aber erst einmal keine weitere Verbindung.

Das 3D-Kampfspiel soll nicht nur für die Nintendo Switch-Familie erscheinen, sondern auch auf mobilen Endgeräten zur Verfügung stehen. Was ihr sonst noch von Pokémon Champions erwarten dürft, verrät euch unter anderem der Announcement-Trailer des Titels.

Neues Pokémon-Spiel für Switch & Smartphones: Das ist Pokémon Champions

So kommt es, dass wir Pokémon Champions also nicht nur auf der Nintendo Switch, sondern allein dank der Abwärtskompatibilität ihres Nachfolgers wohl auch auf der kommenden Konsolengeneration begrüßen dürfen. Doch damit nicht genug: Auch für Android– und iOS-Systeme, sprich Apples iPhones, Smartphones aus dem Hause Samsung und Co. ebenso wie Tablets und dergleichen, lässt sich das neue Pokémon-Spiel im Stadium-Style daddeln.

Der Announcement-Trailer zu Pokémon Champions gibt auf rund zwei Minuten einen ersten Einblick:

Zwar zeichnet sich Game Freak für die Planung von Champions verantwortlich – entwickelt wird das Ganze allerdings von The Pokémon Works. Das im vergangenen Jahr gegründete Studio hat bereits an Pokémon Home gewerkelt und hofft, mit dem Champions-Ableger ein noch größeres Publikum zu gewinnen. So heißt es unter anderem: „Dieses neue, kampforientierte Spiel wird vertraute Mechaniken wie Pokémon-Typen, Fähigkeiten und Moves enthalten und eine Umgebung schaffen, die sowohl für neue als auch für erfahrene Trainer reichhaltige und abwechslungsreiche Strategien ermöglicht.“

Außerdem soll der taufrische Titel auch mit dem Pokémon Home kompatibel sein, was wiederum bedeutet, dass es euch möglich sein wird, eure liebsten Taschenmonster aus anderen Ablegern wie Pokémon Go oder auch Karmesin und Purpur in die Arena zu lotsen. Zum Start stünden allerdings noch nicht alle zur Verfügung. Obendrein dürft ihr euch auch Kämpfe mit Trainerinnen und Trainern rund um den Globus einstellen – völlig gleich, ob ihr auf einem mobilen Gerät oder einer Nintendo-Konsole zockt.

Einen Releasetermin für das neue Pokémon-Spiel verriet man uns derweil noch nicht, lediglich, dass sich Champions in Entwicklung befinden würde, ist bekannt.

