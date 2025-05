PS5: Neuer Exklusivtitel regt schon vor Release auf – „hassen dieses Spiel wirklich“

Ex-Rockstar North-Präsident und Verantwortlicher hinter Grand Theft Auto 3 bis Grand Theft Auto 5, Leslie Benzies, hat mit MindsEye ein PS5-exklusives Actionspiel in der Pipeline, das am 10. Juni erscheinen soll.

Trotz dieser Nähe zur Veröffentlichung wirkt das Marketing rund um den Titel bisher aber eher befremdlich. Während die Pressemitteilungen immer wieder Benzies’ Vergangenheit bei Grand Theft Auto in den Vordergrund stellen, bleibt das eigentliche Spiel hinter großen Erwartungen zurück.

MindsEye: Fans wissen nicht, was sie erwartet

In den letzten Tagen veröffentlichte das Entwicklerstudio Build a Rocket Boy gleich drei neue Gameplay-Teaser zu MindsEye auf YouTube, die bei vielen für Stirnrunzeln, aber auch Ärger gesorgt haben. Statt eindrucksvoller Action gibt es die immer gleichen trägen Autofahrten und generische Deckungsfeuer – inszeniert mit klischeehafter Funkdialog-Kulisse, die kaum Spannung aufkommen lässt.

Kommentare unter den YouTube-Videos wie „Ihr müsst mehr Gameplay von diesem Spiel zeigen, da es so kurz vor der Veröffentlichung ist“ oder auch „Sie schicken uns immer wieder dasselbe hochgeladene Video, das wir schon ein Dutzend Male gesehen haben, das macht mir große Sorgen“, zeigen wie wenig Fans bisher und nur wenige Wochen vor dem Release über den kommenden PS5-Exklusivtitel wissen.

Es gibt aber auch einige positive Stimmen, die die Nostalgie schätzen, die MindsEye mitbringt: „Ich weiß, dass die Leute dieses Spiel wirklich hassen, aber es erinnert mich ehrlich gesagt so sehr an das ursprüngliche Watch Dogs, das ich absolut geliebt habe. Ich kann mir vorstellen, dass es in 5 Jahren ein unterschätzter Klassiker sein wird oder so.“

Doch schaut selbst:

Der Hype um MindsEye lebt bislang hauptsächlich vom Namen seines Schöpfers. Doch mit jedem neuen Video fragen sich mehr Spieler*innen, was dieses Spiel eigentlich sein will. Eine Umfrage des Portals Pushsquare ergab: Zwar sind 49 Prozent am Titel interessiert, aber 39 Prozent empfinden die gezeigten Szenen als merkwürdig oder enttäuschend: „Ich weiß nicht, irgendetwas scheint nicht zu stimmen.“

Guter Name, schwacher Eindruck?

Aktuell sieht MindsEye eher nach einem mittelmäßigen Shooter aus, wie es sie früher auf PS2 und PS3 häufiger gab – grundsolide, aber wenig einfallsreich. Vielleicht verfolgt das Studio auch genau diese Retro-Vision. Doch wenn man damit Aufmerksamkeit erzeugen will, braucht es mehr als technisch saubere, aber spannungsarme Szenen.

Womöglich überrascht der PS5-Titel am Ende doch noch mit einem starken Gameplay-Reveal. Bis dahin bleibt die Skepsis groß – trotz großer Namen und GTA-Macher im Entwicklerteam. Grund genug vielleicht, sich mit den zahlreichen anderen aktuellen Shootern zu befassen.

Quellen: Pushsquare, YouTube/ MindsEye

Dieser Artikel wurde teils mit maschineller Unterstützung erstellt und vor der Veröffentlichung von der Redaktion sorgfältig geprüft.