Neues Rollenspiel auf Steam bekommt grandioses Grafik-Upgrade – „Sieht fantastisch aus“

Unbescholtenen Mitmenschen das Blut bis zum letzten Tropfen aussaugen? Über die Häuserdächer von Seattle wie Batman hopsen – und nebenbei einen sich durch die gesamte, vampirische Gesellschaft ziehenden Kriminalfall aufdecken? Das machen gerade Blutsauger*innen weltweit in Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2.

Das, oder sie reiben sich daran, dass die Fortsetzung zum Kultklassiker aus dem Jahre 2004 nicht das geworden ist, was sich alle erhofft hatten: Ein Rollenspiel mit großem R – also mit viel Entscheidungsfreiheit, verzweigten Handlungssträngen und Nebenquests, die mindestens den Hauptquests ebenbürtig sind. Bloodlines 2 ist kein schlechtes Spiel – aber nicht das, was der Name versprochen hatte. Jetzt kitzelt eine der ersten Fan-Mods wenigstens grafisch nochmal das Maximum raus.

Bloodlines 2: Große Grafik-Mod komplett kostenlos herunterladen

Egal, was man davon hält, dass Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2 mehr Action-Adventure mit offener Spielwelt, denn amtliches Rollenspiel ist: Grafisch fletscht die Unreal Engine 5 in diesem nächtlichen Seattle durchaus die Fangzähne. Insbesondere die Neo-Noir-Ästhetik mit ihren farbigen Lampenlichtern ist ein Blickfang – was einen Modder wie BabaBooey nicht davon abgehalten hat, bei der Grafik nochmal Hand anzulegen.

Der Kreative ist in der Modding-Szene auf der beliebten Plattform Nexus Mods kein Unbekannter. Immerhin zeichnete er sich in der Vergangenheit für Modifikationen zu anderen Rollenspielen wie Cyberpunk 2077, The Witcher 3: Wild Hunt, oder Elden Ring verantwortlich. Seine neueste Kreation hört auf den marktschreierischen Titel BIG GRAPHICS, ist seit dem 21. Oktober verfügbar, wobei das Download-Paket mit 6,7 Megabyte vergleichsweise überschaubar bleibt.

„Bloodlines 2 sieht schon ziemlich gut aus, aber nicht gut genug […] stimmt’s, du gieriger, kleiner Teufel!“, heißt es augenzwinkernd in der Beschreibung zur Mod – die bei solchen Dingen wie Schattenwurf, Farbkorrektur, volumetrischem Rauch, Lichtsetzung oder -reflektionen nachbessert. Komfortabel: Ihr könnt die jeweiligen Grafik-Korrekturen per Knopfdruck ein- oder ausschalten, so die Beschreibung.

Bis dato wurde die Mod für das zweite Bloodlines immerhin fast 1.500 Mal heruntergeladen (Stand: 29. Oktober) – und in der Kommentarspalte mit einer Wortmeldung umarmt wie „Sieht fantastisch aus für mich!“ von VrynProdigy. Beachtet allerdings: Einige Spieler*innen berichten davon, dass die Modifikation bislang nicht ganz reibungslos funktioniert. Hier kann es sich lohnen, den Modder zu kontaktieren, damit dieser etwaige Fehler ausbügelt. Apropos Kinder der Nacht: Unser blutrünstiger Test zu Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2 verrät euch, ob dieses finstere Rollenspiel nach eurem Geschmack ist.

Quellen: Nexus Mods / BabaBooey, VrynProdigy