Neues Silent Hill: Konami verspricht jetzt frische Infos – Das könnt ihr erwarten

Fans der Reihe sehnen sich seit längerer Zeit nach frischem Futter zum neuen Silent Hill und dieses serviert Konami nun höchstselbst. Bereits in Kürze soll es so weit sein und uns neue Einblicke in die heißersehnte Fortsetzung geliefert werden.

Mit einem hauseigenen Livestream – den man seitens des Publishers einfach Transmission tauft – soll der Fokus auf dem noch recht geheimnisumwobenen Projekt mit dem Namen Silent Hill f liegen.

Silent Hill f: Endlich neue Infos – Konami kündigt Livestream an

Silent Hill f steht bereits seit Ende 2022 auf der Liste der Franchise-Fans, denn neben dem Remake des zweiten Serienablegers kündigte Konami damals auch einen mysteriösen Titel an, der in Zusammenarbeit mit NeoBards Entertainment entstehen soll. Nun scheint man bereits ein ganzes Stück weitergekommen zu sein, denn die offizielle Enthüllung naht in Form des besagten Livestreams im Eiltempo.

Schon am 13. März soll es so weit sein, dann könnte man uns mit der Transmission endlich erstes Material in Form von Trailern, Gameplay-Eindrücken oder gar Informationen zu Plattformen und dem Releasezeitraum versorgen. Worum es konkret gehen soll, verriet man uns bislang nicht, allerdings lässt sich über den Inhalt der Präsentation durchaus spekulieren. So erhoffen sich Fans der Horrorspielreihe Details zur Handlung und ihren Charakteren, aber natürlich steht auch das Spielgefühl weit oben auf der Wunschliste.

Auch spannend: Silent Hill 2 Remake im Test – Das Original ist tot und das ist gut so

Ganz genau wissen wir es dann ab 23 Uhr deutscher Zeit, wenn das Showcase aufgrund der Zeitverschiebung auch bei uns endlich startet. Wollt ihr live dabei sein, solltet ihr also schon einmal die Koffeininfusion bereit- und euren Wecker richtig einstellen, bevor Konami uns mit dem Link zum Stream versorgt. Mit Silent Hill f will man uns in das Japan der 60er-Jahre entführen, in dessen ländlichem Städtchen wir einem gruseligen Geheimnis auf den Grund gehen sollen.

Besonders spannend: Die Story des neuen Silent Hill soll vom japanischen Schocker-Sensei Ryukishi07 ersonnen sein, der hinter dem mörderischen Mystery-Horror-Visual Novel Higurashi When They Cry (im Original: Higurashi no Naku Koro ni) und seinen Ablegern steht.

Quellen: Twitter / @SilentHill