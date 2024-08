Neues Silent Hill: Kurz vor Release geht es nochmal richtig rund

Mit dem Remake zu Silent Hill 2 steht Konami und dem Bloober Team in nur wenigen Monaten die nächste Feuertaufe bevor. Kurz vor dem geplanten Release arbeiten die Entwicklerinnen und Entwickler aber noch einmal auf Hochtouren.

Nachdem jüngst bekannt wurde, dass man die Veröffentlichung für den 8. Oktober des aktuellen Kalenderjahres anstrebt, trifft man dieser Tage noch die letzten Vorbereitungen und geht ins Feintuning.

Silent Hill 2 Remake: Die heiße Phase läuft endlich an

Bloober Teams Creative Director, Mateusz Lenart, gab Fans und Interessierten erst kürzlich ein Update zum bevorstehenden Release des Silent Hill 2 Remakes. Auf Twitter zeigt er sich voller Vorfreude und stellt noch einmal heraus, dass man sich intensiv auf die Veröffentlichung vorbereiten würde. Passend dazu treffe sich das Studio noch in dieser Woche mit Konami im japanischen Hauptquartier in Tokio.

„Es ist so weit! Die Vorbereitungen für die Veröffentlichung von Silent Hill 2 laufen auf Hochtouren“, verrät er sichtlich stolz. „Diese Woche werden wir das Konami-Büro in Tokio besuchen, um uns mit dem Team zu treffen und die letzten Pläne für den Verkaufsstart auszuarbeiten.“, so Lenart weiter.

Mit Silent Hill 2 nimmt man sich Studio-intern einem waschechten Meilenstein der Horror-Historie an: Der Titel gilt als Mitbegründer des Genres und als idealer Punkt für den Einstieg in die populäre Silent Hill-Serie. Mit der Neuauflage möchte man das schon damals gefeierte Gameplay mit einem immersiven Spielerlebnis und modernster Technik zurück zum Glanz alter Tage führen. Aktualisierte grafische Effekte und die Expertise, die Bloober Team im Bereich der Psycho-Horror-Titel mitbringt, lassen zumindest auf eine gelungene Umsetzung hoffen.

Mit dem Remake des Grusel-Klassikers steht Bloober Team vor seinem bislang größten Projekt: Man will die düstere und verstörende Atmosphäre des schweigsamen Berges einfangen, aber gleichermaßen ein neues Level des Spielgefühls erreichen. Alle bisherigen Infos zum Silent Hill 2 Remake findet ihr bei uns in der großen Übersicht.

Quelle: Twitter / @Mateusz_Lenart_