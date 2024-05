Neues Spiel von Baldur’s Gate 3 Studio trägt den Codenamen Excalibur

Nachdem Larian Studios sich mit Baldur’s Gate 3 eine wahre Spiele-Perle aus den Ärmeln geschüttelt hat, sind die Erwartungen bezüglich kommender Titel entsprechend hoch. Und dass definitiv Nachschub folgen soll, steht mittlerweile außer Frage.

Allerdings ist bis jetzt noch nicht klar, woran Larian konkret arbeitet. Ein kleines Puzzlestück wurde nun zumindest aufgedeckt: Eines der nächsten Projekte des Studios trägt den Codenamen Excalibur.

Nach Baldur’s Gate 3 folgt Excalibur: Larian Studios experimentiert mit Ideen zu neuem Spiel

In einem Interview mit Gamepressure wurden Swen Vincke, Game Director von Baldur’s Gate 3 und Adam Smith, Writing Director des Spiels, zu ihrem nächsten großen Vorhaben befragt. Vincke verriet, dass dieses aktuell noch den Codenamen Excalibur trägt und damit genau so heißt wie sein neuer Welpe. Leider ist das auch so gut wie alles, dass er bereit war über das Spiel zu verraten. Viel scheint es jedoch auch nicht zu berichten zu geben, denn das Team ist sich wohl selbst noch nicht so ganz sicher, wie das Spiel aussehen soll.

„Wir arbeiten daran. Um mal brutal ehrlich zu sein, wir versuchen gerade herauszufinden, was zur Hölle es überhaupt ist“, gesteht Vincke lachend. Zurzeit existieren laut ihm erstmal nur Ideen und kleinere Fragmente. Ob Excalibur Teil des Divinity-Franchises sein könnte, mit dem Larian seine Reputation bezüglich rundenbasierter RPGs schon vor Baldur’s Gate 3 in die Wege leiten konnte, verneinte Vincke nicht – genauso wenig wie er es bejahte.

„Wenn dir irgendjemand bei Larian gerade erzählen sollte, wie das Spiel aussehen wird, dann lügt er“, erklärt Vincke, denn das Team probiert sich gerade an vielen neuen Dingen aus, weshalb eigentlich bei niemandem schon ein konkretes Bild im Kopf entstanden ist. Wirft man jedoch einen Blick auf Larians Portfolio, wirkt es äußerst unwahrscheinlich, dass sich statt des klassischen Fantasy-RPGs plötzlich ein Sci-Fi-Shooter in der Entwicklung befindet. Zudem lässt der Codename Excalibur grob auf ein mittelalterliches Setting mit Schwertern schließen, sollte hier nicht bewusst ein irreführender Titel gewählt worden sein.

Laut aktuellem Stand sind gleich zwei neue Spiele bei Larian in der Planung, eines davon das erwähnte Excalibur. Zuvor bezeichnete Vincke eines der laufenden Projekte als potenziell bestes Werk des Teams überhaupt. Man hofft also wie es aussieht sogar den Erfolg von Baldur’s Gate 3 zu überbieten. Und das nicht mit einem Nachfolger, denn die Dungeons and Dragons-IP hat das Studio fallen lassen. Dabei hatte Larian sich laut Vincke ganze sechs Jahre mit Baldur’s Gate 4 und einem DLC beschäftigt. Als Grund für den Abbruch nennt er das Bedürfnis der Beteiligten, ihr eigenes Ding durchziehen zu wollen und unabhängig zu bleiben.

Quelle: Gamepressure