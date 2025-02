Neues Spiel der Witcher 3-Macher: So brutal ist es wirklich

Mit einem atmosphärischen Cinematic-Trailer wurde vor wenigen Wochen das erste Spiel von Rebel Wolves, ein Studio, das ehemalige Entwickler von CD Projekt Red ins Leben gerufen haben, offiziell angekündigt. The Blood of Dawnwalker heißt das Werk der The Witcher 3-Macher und der Vibe, den es versprüht, lässt keinen Zweifel daran, wo die Entwickler herkommen.

Im Spiel werdet ihr einen Vampir – einen sogenannten Dawnwalker – spielen, mit allem, was so dazugehört. Das bedeutet auch, dass ihr euren unmenschlichen Trieben, nach denen es so einen Untoten nun einmal dürstet, nachgeben müsst – und dabei einen erheblichen Einfluss auf den Verlauf der Story nehmen könnt.

The Blood of Dawnwalker: Fokus auf alte Witcher 3-Stärken

So ist es in The Blood of Dawnwalker möglich, zur Stillung des Blutdurstes unschuldige und unbeteiligte NPCs zu befallen, wie Creative Director Mateusz Tomaszkiewicz in einem Interview mit Gamesradar verrät. „[The Blood of Dawnwalker] ist eine Sandbox und wir wollen eure Optionen und Entscheidungsmöglichkeiten im Spiel vermehren“, so der Ex-Witcher 3-Entwickler. „In früheren Projekten waren wir fokussiert auf Erzählungen, gutes Storytelling, interessante Charaktere und viel Lore“, deshalb wolle man sich auf diese Stärken besinnen.

Hier könnt ihr den Trailer zu The Blood of Dawnwalker sehen:

Display content from YouTube An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von YouTube der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Externer Inhalt Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

„Es gibt keine endlosen Möglichkeiten, denn offensichtlich haben wir es mit Coen mit einem feststehenden Protagonisten mit eigener Persönlichkeit zu tun.“ Innerhalb eines festgesetzten Rahmens sollen Spieler*innen aber die Optionen haben, diesen Coen nach ihren Vorstellungen zu formen. „Ihr könnt zum Beispiel auch eine Menge NPCs töten, sogar viele, die für die Story relevant sein können.“

Auch spannend: The Witcher 4 – Viel Expertise im neuen Open-World-Hit

Das hat natürlich Konsequenzen – wenn es nicht gerade zu einer festgeschriebenen Storyline gehört, dass der eine oder andere Charakter das Zeitliche segnen könnte, mag euer Schicksal eine unvorhergesehene Wendung nehmen. „Es kann zu wechselnden Ergebnissen führen und sogar bestimmte Quests unzugänglich machen oder abbrechen“, führt Tomaszkiewicz weiter aus.

Eure vampirische Profession könnte euch auch auf der anderen Seite zu schaffen machen, wenn ihr lieber niemanden Unschuldigen verletzen wollt. „Ein Dawnwalker zu sein, bedeutet, nachts diesen Blutdurst zu haben, und das kann tatsächlich dazu führen, dass bestimmte Leute sterben, wenn ihr nicht aufpasst.“ Wie sich diese Mechanik auswirkt, werden wir wohl erst erleben, wenn The Blood of Dawnwalker erscheint – ebenso wie das Element des Handlungsdrucks, das manche Fans im Vorfeld schon beschäftigt.

Quellen: Youtube / Bandai Namco Entertainment, Gamesradar