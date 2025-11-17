Neues Spiel der Witcher-Macher: Viel Gameplay in 30-minütigem Video – „eines der Hype-Games 2026“

Mit dem Blick auf den Release-Kalender 2026 kann man jetzt schon sagen, dass das nächste Jahr wieder voller starker Highlights sein wird – selbst wenn man GTA 6 außen vor lässt. Allein mit Resident Evil Requiem, 007: First Light und Crimson Desert stehen im ersten Quartal schon einige Brecher an. Im Schatten macht sich jedoch auch The Blood of Dawnwalker zum Sprung bereit.

Das atmosphärische Action-RPG mit dem düsteren Vampir-Unterton macht regelmäßig mit Trailern und Entwicklerupdates auf sich aufmerksam und erinnert die Spielerschaft daran, dass dort etwas Großes lauert. Mit einem neuen Gameplay-Video sorgt das Spiel jetzt wieder für Staunen.

The Blood of Dawnwalker: Eine neue Stufe der Action-RPGs?

Wer sich bei The Blood of Dawnwalker optisch wie akustisch an The Witcher 3 erinnert fühlt, irrt sich nicht. Das polnische Entwicklerstudio Rebel Wolves wurde von ehemaligen Mitarbeiter*innen von CD Projekt Red gegründet, darunter Konrad Tomaszkiewicz, der sich als Game Director des dritten Hexer-Abenteuers, aber auch Cyberpunk 2077 einen Namen gemacht hat. The Blood of Dawnwalker wird nun das erste Projekt des neu gegründeten Studios – und dessen Anspruch ist nicht weniger, als die Grenzen des Action-Rollenspiel-Genres neu zu definieren.

Seht hier das 30-minütige Gameplay-Video zu The Blood of Dawnwalker:

Dieser Vorhaben wird unter anderem dadurch untermauert, dass Quests auf mehrere Weisen absolviert werden können, die sich buchstäblich unterscheiden, wie Tag und Nacht. Protagonist Coen ist nämlich ein sogenannter Dawnwalker, der nachts die Kräfte eines Vampirs besitzt, sich aber auch am Tag in menschlicher Gestalt bewegen kann.

Das Video zeigt, wie eine Aufgabe auf zwei Wegen angegangen wird. Tagsüber befragt Coen Personen und kann Magie wirken, unter anderem sogar für kurze Zeit Tote erwecken; nachts bewegt er sich wie ein Schatten über die Dächer, schleicht sich dadurch in ihm sonst verwehrte Bereiche. In dieser Gestalt kämpft er außerdem schneller, was auch bitter nötig ist, denn nachts sind die Wachen extra aufmerksam.

Viel Lob von der Community

In den Kommentaren unter dem Video auf YouTube kann man sehr viele positive Wortmeldungen lesen. „Es gibt für ein Entwicklerstudio keinen besseren Weg, die eigene Zuversicht zum Spiel zu demonstrieren, als ein solches Maß an Ingame-Content zu zeigen, noch bevor es überhaupt ein Release-Datum gibt“, heißt es da unter anderem. „Es sieht aus, als würde dort eine Herzensangelegenheit entstehen.“

Besonders der offene Austausch mit der Community wird gelobt. „Danke, dass ihr das Feedback ernst nehmt“ oder „Es ist toll, dass ihr den Fortschritt anhand von weiterentwickelten Mechaniken zeigt“, sind nur zwei der lobenden Kommentare. Einer bezeichnet das Spiel gar als „Hype-Game des Jahres 2026 – wen kümmert GTA 6, wenn solche Spiele in der Mache sind?“

Als Kritik wurde wiederholt das etwas deplatziert wirkend herumbaumelnde Schwert an Coens Gürtel hervorgehoben – für die Macher*innen des Action-PRPGs gibt es also durchaus noch ein bisschen was zu tun. Was der generelle Plan mit The Blood of Dawnwalker ist, könnt ihr hier lesen.

Quelle: YouTube / Dawnwalker