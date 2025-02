Neues Spiel für die PlayStation 5: Wenn Devil May Cry auf Soulslike-Look trifft

Eine der vielleicht aufsehenerregendsten Neuankündigung auf der von Sony veranstalteten Trailershow State of Play war Tides of Annihilation. Das bisher noch nicht nennenswert in Erscheinung getretene chinesische Studio Eclipse Glow Games präsentierte einen spektakulären Trailer zu einem kommenden Action-Adventure, das für PlayStation, Xbox Series und PC erscheinen soll.

Der geneigte Videospiel-Fan wird so manche Assoziationen zu bereits bestehenden Spielereihen gezogen haben – dennoch steht am Ende ein Vorgeschmack, der nicht nur Genre-Fans Appetit auf mehr machen sollte. Doch worum geht es in Tides of Annihilation?

Schauplatz ist ein alternatives, postapokalyptisches London, das nach einer Katastrophe in Trümmern liegt. Lose auf der Artussage basierend übernehmt ihr die Rolle von Gwendolyn, die eine geheimnisvolle Kraft in die Finger bekommt, mit der sie die Ritter der Tafelrunde kommandieren kann. Auf der Suche nach ihrer Schwester führt ihre Reise nicht nur durch das zerstörte London, sondern auch in das mythische Avalon.

Optisch drängen sich nahezu Vergleiche mit Lies of P, Dark Souls oder Stellar Blade auf, vom Gameplay orientiert sich das Spiel anscheinend an Hack’n’Slay-Action-Adventures wie Devil May Cry oder Bayonetta. Rollenspielfans dürften außerdem Jennifer English, bekannt als Shadowheart in Baldur’s Gate 3, erkannt haben, die auch der Protagonistin Gwendolyn in Tides of Annihilation ihre Stimme leiht.

Besonders spektakulär präsentieren sich die Giganten, die dem Trailer ihren Stempel aufdrücken: ein Godzilla-artiges, mit Kirchtürmen bewachsenes Monster erhebt sich aus den Tiefen der Themse; ein riesenhafter Ritter mit vier Armen und langem Hals stapft durch eine karge Berglandschaft; in einer Szene sehen wir gar Gwendolyn, wie die auf einem kolossalen Konstrukt entlang klettert – Shadow of the Colossus lässt grüßen.

Eclipse Glow Games verspricht einzigartige Bosskämpfe mit gottgleichen Gegnern, die von der Artussage inspiriert wurden. Das Kampfsystem sieht zumindest in diesen Auseinandersetzungen schon sehr nach Soulslike aus. Ein längerer Gameplay-Trailer zu Tides of Annihilation soll in Kürze folgen; auf einen Release in absehbarer Zeit lässt das „bald verfügbar“ auf Steam hoffen. Was ihr sonst vielleicht noch auf der State of Play verpasst habt, haben wir hier für euch zusammengefasst.

