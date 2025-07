Neues Star Wars Outlaws für 2026 angekündigt – aber anders als ihr denkt

Was hätte eine neue, starke Videospielmarke in einer weit, weit entfernten Galaxis werden können, wird wohl bei einem einzigen virtuellen Abenteuerspiel bleiben: Star Wars Outlaws bekommt höchstwahrscheinlich – sofern man einem Insider wie Tom Henderson glauben mag – keine Fortsetzung spendiert. Das heißt aber nicht, dass neue Geschichten im Outlaws-Universum unmöglich bleiben.

Denn am 28. Juli hat der offizielle Twitter-Account zu Star Wars Outlaws einen neuen Release für 2026 angekündigt – genauer den Roman Star Wars Outlaws: Low Red Moon. Erster Wermutstropfen für all jene, die Weltraumpiratin Kay Vess ins Herz geschlossen hatten: Protagonist des als Vorgeschichte zum Videospiel angelegten Romans, ist Jaylen Vrax – ein weiteres Schlitzohr, das Spieler*innen von Outlaws natürlich altbekannt ist.

Star Wars Outlaws: Low Red Moon – Prequel-Roman erscheint schon 2026

Vorgestellt wurde der Anfang nächsten Jahres erscheinende Roman Star Wars Outlaws: Low Red Moon auf der diesjährigen San Diego Comic-Con, die vom 24. bis zum 27. Juli in Kalifornien stattgefunden hat. Neben Star Wars-Schöpfer George Lucas, der bei der berühmten Comicmesse erstmalig persönlich aufschlug, sein Lucas Museum of Narrative Art zum Gesprächsgegenstand machte, war auch Lucasfilm Publishing zugegen. Lucasfilm Publishing verantwortet als Verlag die Herausgabe von Romanen, Comics und anderen Print-Erzeugnissen rund um den Krieg der Sterne.

Twitter-Ankündigung zu Star Wars Outlaws: Low Red Moon:

Display content from Twitter An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Twitter der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Externer Inhalt Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Im obigen Twitter-Posting der Bekanntgabe des voraussichtlich am 3. Februar 2026 erscheinenden Romans, wurde spannenderweise eine erste Inhaltsangabe mitgeliefert. Daher wissen wir: Low Red Moon wird uns die Vorgeschichte des aus dem Videospiel bekannten Jaylen Vrax näherbringen – und das, wie es sich für gut gemachte Unterhaltungsliteratur gehört, mit erzählerischer Wucht. Denn wir begleiten Jaylen, wenn ihm das Galaktische Imperium Familie und Reichtümer entreißt. Ein kleiner Lichtblick für den gebeutelten Helden bleibt der ehemalige Separatisten-Droide ND-5, den Jaylen für seine Zwecke umprogrammiert.

Mit ND-5 schließt sich gewissermaßen auch der Kreis zum Videospiel Star Wars Outlaws, denn dort fungiert der Droide als Begleiter und Beschützer von Kay Vess – der, in bester Tradition von K-2SO aus Star Wars: Rogue One oder L3-37 aus Solo: A Star Wars Story, den Part des humorigen Sidekicks übernimmt. Eine ins Deutsche übersetzte Inhaltsangabe zum Roman finden Interessierte übrigens auf der Fanseite Star Wars Union – und noch mehr.

Ganz unten findet sich dort der entsprechende Eintrag des Online-Händlers Amazon, wo die englischsprachige eBook-Ausgabe von Star Wars Outlaws: Low Red Moon wiederum mit 10,53 Euro bepreist ist. Eine gedruckte Ausgabe oder gar deutschsprachige Übersetzung zum kommenden Werk von Autor Mike Chen sucht man beim Versandhausriesen derzeit noch vergebens. Apropos Chen: Wer schreibt diesen neuen Roman eigentlich?

Lesetipp: Auch bei The Witcher gibt’s bald neuen Lesestoff

Mike Chen schreibt den ersten Outlaws-Roman

Mike Chen ist nicht nur der Autor von Star Wars Outlaws: Low Red Moon, sondern macht sich bereits seit dem Jahre 2020 einen Namen als Science-Fiction-Autor offizieller Star Wars-Romane. Angefangen mit seiner in der Anthologie From a Certain Point of View: The Empire Strikes Back veröffentlichten Kurzgeschichte Disturbance, über den auch in deutscher Übersetzung herausgekommenen und sehr positiv rezensierten Roman Star Wars Bruderschaft, oder das eben bald Buch-gewordene Prequel zum Videospiel Star Wars Outlaws.

Zudem abseits lizenzierter Belletristik zum Star Wars-Kosmos, ist Chen ein profilierter Schriftsteller, der sich auf fantastische Stoffe eingeschossen hat. Mit ihm scheint die Übertragung von Star Wars Outlaws von Bildschirmen auf Buchseiten also in kompetenten Händen. Und wo wir bei Lektüren sind: Auch zu Cyberpunk 2077 liegt längst Lesematerial griffbereit.

Quellen: Twitter / @StarWarsOutlaws, Lucas Museum of Narrative Art, Star Wars Union, Mike Chen