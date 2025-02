Neues Star Wars-Spiel: Entwickler verrät jetzt, wie es um das Projekt steht

Mit dem angekündigten Umbruch des chinesischen Konzernriesen NetEase ging ein Beben durch die gesamte Gaming-Branche, das vor allem Fans einiger mit Spannung erwarteter Titel verunsichert zurückließ. So auch eben jene des neuen Star Wars-Spiels mit dem Namen Eclipse.

Denn: Trotz des Erfolgskurses, auf der beispielsweise der Helden-Shooter Marvel Rivals gerade surft, fiel ein Support-Studio der Entlassungswelle zum Opfer. Auch weiteren Entwicklungsstudios, darunter Quantic Dream, welches sich für das bevorstehende Sternenkriegs-Spiel verantwortlich zeigt, sollen Verkäufe oder Schließungen drohen.

Doch jüngst scheint es eine kleine Kehrtwende im Verlauf der Entwicklungen zu geben, immerhin hat Quantic nun selbst das Wort ergriffen und überraschend ein Update zum derweiligen Stand von Star Wars: Eclipse gegeben. Das neue Spiel ist bereits seit 2021 angekündigt und soll – gesetzt dem Fall, dass alles glatt geht – im kommenden Kalenderjahr aus einer weit entfernten Galaxis zu uns finden.

Quantic Dream begeisterte seine Fans bereits in der Vergangenheit mit Story-Schwergewichten wie Heavy Rain und Beyond: Two Souls oder dem etwas actionlastigeren Detroit: Become Human. 2022 wurde das Studio dann vom chinesischen Publisher NetEase übernommen. Aktuell hat man sich dem neuen Star Wars-Spiel mit dem Namen Eclipse verschrieben – das trotz der traurigen Entwicklungen beim Mutterkonzern nicht gefährdet sein soll.

Auch spannend: Star Wars – Die 10 besten Spiele dieses Jahrtausends

Ganz im Gegenteil: Laut der Stellungnahme von Quantic Dreams CEO Guillaume de Fondaumière zeige man sich zwar „zutiefst betrübt“ hinsichtlich der jüngsten Entlassungen und Schließungen, allerdings wolle man gleichzeitig auch klarstellen, dass sich niemand um die eigenen Studios in Paris oder Montreal sorgen müsse. Außerdem würde man auch weiterhin alle Projekte mit „vollem Tempo“ entwickeln und an beiden Standorten „mehrere offene Stellen“ offerieren.

Rekordumsätze geben Sicherheit

Vor allem die jüngere Vergangenheit gibt dem Studio genügend Rückenwind, sei sie doch aus finanzieller Sicht mit dem letzteren Rekordumsatz aus über 28 Geschäftsjahren besonders profitabel für Quantic gewesen. Schuld daran tragen die bereits veröffentlichten Titel des Entwicklers – besonders Detroit: Become Human aus dem Jahr 2018 hätte zu der „außergewöhnlichen Leistung“ beigetragen. Bis 2024 habe man insgesamt elf Millionen Exemplare verkauft – davon allein zwei Millionen im vergangenen Jahr.

„Die Entwicklung unserer aktuellen Projekte schreitet wie geplant voran, und wir sind fest entschlossen, diese innovativen, qualitativ hochwertigen Titel auch in Zukunft zu liefern und auf den Markt zu bringen“, so de Fondaumière. Schon in der Vergangenheit stimmte uns Quantic Dream zuversichtlich, uns auf das neue Star Wars-Spiel, das typische Stärken des Studios mitbringen soll, freuen zu dürfen.

Quellen: LinkedIn / Guillaume de Fondaumière