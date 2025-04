Neues Star Wars-Spiel geleakt – Offizielle Ankündigung soll schon bald bevorstehen

Dass Respawn Entertainment mit den beiden Sternenkrieg-Soulslikes – Star Wars Jedi: Fallen Order und dem Nachfolger Jedi: Survivor noch lange nicht die Blastermunition ausgegangen ist, wissen wir bereits seit einiger Zeit. Denn das Studio werkelt bereits fleißig an einem neuen Star Wars-Spiel, zu dem nun brandneue Informationen durchgesickert sind.

In Zusammenarbeit mit Bit Reactor soll der taufrische Titel eher in die Richtung Taktik und Strategie schlagen – natürlich im Universum der weit weit entfernten Galaxis. Vielmehr ist bislang nicht bekannt. Dies könnte sich allerdings bald mit einer offiziellen Ankündigung ändern.

Neues Star Wars-Spiel: Respawns taufrischer Titel wohl kurz vor der Ankündigung

Schon seit geraumer Zeit ist seitens Respawn und Lucasfilm Games die Rede davon, das neue Star Wars-Spiel im Zuge der Star Wars Celebrations am 19. April in Japan enthüllen zu wollen. Dies gab das Studio gemeinsam mit Publisher EA bereits vor einigen Wochen bekannt, weitere Details wie auch den Namen vermisste man folglich aber selbstredend. Doch schon bevor man den Vorhang offiziell fallen lassen will, scheinen sowohl der Name als auch ein paar Details zum Taktik-Titel an die Oberfläche gespült worden zu sein.

So soll das neue Spiel auf den Namen Star Wars: Zero Company hören, nachdem man zuvor intern den Codenamen Bruno für das Projekt wählte. Dies verrät nun Leaker Kurakasis, der bereits mit vergangenen Vorhersagen immer wieder ins Schwarze traf und Ankündigungen öffentlich machte, bevor diese offiziell waren (via mp1st). Wir haben es also tatsächlich mit mehr als heißer Luft zu tun, jedoch solltet ihr die Informationen wie üblich mit einer Portion Skepsis betrachten. Es handelt sich letzten Endes um ein bloßes Gerücht, für dessen Richtigkeit wir natürlich nicht garantieren, zumindest so lange keine offizielle Stellungnahme seitens der Schöpfenden erfolgt.

Beim neuen Star Wars-Spiel selbst soll der Fokus wohl auf rundenbasierten Kämpfen liegen, die sich Gameplay-technisch an Genre-Primus XCOM orientieren und mit einem Taktikfeuerwerk aufwarten. Vorherige Screenshots suggerierten bereits, dass wir aus der isometrischen Perspektive auf das Spielgeschehen blicken sollen. Außerdem legte eine bereits vor rund einem Jahr veröffentlichte Stellenausschreibung nahe, dass Respawn und Bit Reactor mit der Unreal Engine 5 arbeiten, womit auf der technischen Ebene alles hochmodern laufen dürfte.

Für Bewerbende war es ein Vorteil, Erfahrung in der Entwicklung von Konsolenspielen mitzubringen, was eine Umsetzung für die aktuellen Systeme von Sony, Microsoft und vielleicht sogar Nintendo mehr als möglich erscheinen lässt. Wie es neben Zero Company um ein weiteres neues Star Wars-Spiel steht, verriet ein Update uns jüngst.

Quellen: mp1st