Neues Star Wars-Spiel nach nur 9 Monaten vor dem Aus – „hirnlose Fehler“

Ein noch brandneues Spiel, Star Wars: Hunters, das erst im vergangenen Jahr für die Nintendo Switch und die mobilen Endgeräte erschienen ist, steht nun – nur neun Monate nach seinem Release – vor dem Aus.

Noch am 4. Juni 2024 feierte es die Veröffentlichung, am 15. April soll das letzte Update folgen, ehe man am 1. Oktober dann endgültig den Server-Stecker ziehen will. Ganz zur Enttäuschung mancher Fans – die übrigens keinerlei Kompensation erwarten dürfen.

Für Star Wars: Hunters endet die intergalaktische Reise schon im Oktober

Star Wars: Hunters ist ein Spiel, mit dem Publisher Zynga den Markt der Live-Service-Games aufmischen und auf den Zug der Arena-Shooter im Sternenkriegskosmos aufspringen wollte. Noch bis zum angekündigten Termin im Oktober darf der Titel gespielt werden – schon ab dem 15. April endet allerdings der Support, mitunter für etwaige In-App-Käufe.

Gleichermaßen verfallen dann auch erstandene Season Passes und In-Game-Währungen, die nicht erstattet werden. Einen tatsächlichen Grund für das Aus des ursprünglich für die Switch und iOS- sowie Android-Systeme erschienenen Titels nennt Zynga nicht. Stattdessen bedankt man sich über ein längeres Statement für den Support der Spielerinnen und Spieler und verabschiedet sich mit ausführlichen Informationen dazu, wie es bis zum Shutdown mit Star Wars: Hunters weitergeht.

Star Wars: Hunters-Fans zeigen sich enttäuscht

Trotz durchwachsenem Feedback ließ sich Zynga nicht davon abhalten, noch zu vor eine PC-Portierung des Titels für Steam anzukündigen. Aus dieser wird selbstredend und folgerichtig nun nichts mehr, worüber sich Fans des Star Wars-Shooters durchaus enttäuscht zeigen. Auf Reddit heißt es beispielsweise „Das war eigentlich ein gutes Spiel. Die Charaktere waren interessant und einzigartig, wenn auch nicht die besten Star-Wars-Charaktere“.

Wieder andere sehen die Schuld am Scheitern im fehlenden Handeln des Publishers: „Ich weiß nicht, wie Zinga es so sehr vermasseln konnte, dass es kein Geld einbrachte, aber keine Promotion und es nicht auf PC oder PS5/Xbox zu bringen, waren hirnlose Fehler.“ Franchise-Fans können immerhin aufatmen: Wie es um ein weiteres neues Star-Wars-Spiel steht, auf das Fans bereits seit Jahren warten, verriet man uns jüngst.

