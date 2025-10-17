Neues Star Wars-Spiel: Überraschendes Update der Entwickler zu Eclipse veröffentlicht

Auch, wenn es bereits zahllose Videospielvertreter im von George Lucas erdachten Sternenkriegskosmos gibt, sehnen sich Anhängerinnen und Anhänger nach immer neuen Star Wars-Spielen. Eines, welches auf den Namen Eclipse hören soll, steht bereits seit längerer Zeit ganz oben auf der Wunschliste der Fans.

Kein Wunder, immerhin gilt das Franchise weiterhin als eines der größten, welches die Branche zu bieten hat. Dementsprechend hoch sind auch die Erwartungen an einen taufrischen Titel, doch bislang wissen wir wirklich wenig darüber, was Entwickler Quantic Dream plant. Das könnte sich allerdings schon bald ändern, wie man jüngst verraten hat.

Neues Star Wars-Spiel: Laut Quantic Dream ist Eclipse weiter auf Kurs – Fans hegen ihre Zweifel

Hängt Eclipse tatsächlich noch in einer weit, weit entfernten Galaxis fest? Den Anschein mag es zumindest erwecken, immerhin wurde Quantic Dreams neues Star Wars-Spiel bereits im Dezember des Jahres 2021, also vor rund vier Jahren angekündigt. Fast schon vergessen, meldete sich der Entwickler mit dem Projekt dann bereits zu Beginn des Jahres zurück und versprach, die Arbeiten am Titel würden fortgeführt. Fans reiben sich vor lauter Vorfreude bereits seit Jahren die Hände, immerhin steht das Studio dank vergangener Veröffentlichungen wie Heavy Rain oder Detroit: Become Human für eine besonders hohe Qualität.

Jüngst kündigte man allerdings abseits von Eclipse auch einen Free-to-Play-Multiplayer an, der die Aufmerksamkeit auf sich lenken konnte. Davon haben Star Wars-Fans denkbar wenig, immerhin dürstet es ihnen nach frischen Fetzen an Informationen rund um das mysteriöse neue Spiel, welches Gerüchten zufolge von der The Last of Us-Reihe inspiriert sein soll und erst irgendwann im Jahre 2027 erwartet wird.

Doch immerhin gibt es nun ein paar hochoffizielle, Hoffnung schürende Neuigkeiten zu verkünden, die sich in einem brandaktuellen Statement des Entwicklers wiederfinden. Während schwarzmalerische Spekulationen immer wieder davon ausgingen, dass der Titel längst eingestampft ist, nimmt Quantic-CEO David Cage diesen nun den Treibstoff aus den Triebwerken und erklärt (via Gamingbible):

„Selbstverständlich, die Entwicklung von Star Wars: Eclipse geht weiter und wir freuen uns schon darauf, euch in Zukunft mehr darüber zu berichten.“

Die Aussage stößt dabei nur auf bedingte Begeisterung: „Die Entwicklung von Eclipse geht weiter, 100 Jahre später“, heißt es in einer der Wortmeldungen auf Twitter beispielsweise. Weitere Kommentare schließen sich an: „Star Wars: Eclipse wurde vor etwa vier Jahren angekündigt und wir haben seitdem keine Informationen oder Updates erhalten“ oder „Ich komme aus der Zukunft. Das Spiel ist DOA [dead on arrival, also zur Veröffentlichung tot, Anm. d. Red.]“, wie man hier liest.

Sollten sich die Gerüchte bewahrheiten und das neue Star Wars-Spiel tatsächlich erst 2027 erscheinen, so ist ohnehin davon auszugehen, dass es sich bereits um einen Release für die nächste Generation an Konsolen handeln dürfte und wir spätestens im kommenden Kalenderjahr etwas mehr frisches Futter in Form von Gameplay oder einem Releasezeitraum serviert bekommen. Ganz nebenbei wartet währenddessen auch ein anderes gefeiertes Star Wars-Spiel weiter auf Remake.

Quellen: Gamingbible