Dune: Awakening feiert Erfolg auf Steam – Entwickler teilt kuriose Statistiken

Seit zwei Wochen streifen todesmutige Abenteurer*innen über den Wüstenplaneten Arrakis, trotzen Hitze und Durst, bauen Basen und schließen sich zu Fraktionen zusammen und versuchen, keinen der unheilvollen Sandwürmer aufzuschrecken. Insgesamt haben sich schon über eine Million Spielerinnen und Spieler auf das Abenteuer gewagt – das Survival-RPG Dune: Awakening ist ein voller Erfolg.

Für Entwickler Funcom ist es der erfolgreichste Spielestart in der Geschichte des Studios, wie sie auf der Steam-Page des Spiels bekanntgegeben haben. Das Survival Conan Exiles hatte beispielsweise ein Jahr gebraucht, um die gleichen Spielerzahlen zu erreichen. Was die in der Wüste Gestrandeten in den ersten zwei Wochen erreicht und erlebt haben, ist nun in einer interessanten Übersicht gelistet.

Dune: Awakening – Insgesamt 25,5 Millionen Quadratkilometer Land erkundet

So hat schon mehr als jeder Zweite einen Ornithopter gebaut, wie Funcom auf Steam verrät; einen dieser majestätischen Fluggeräte, die mit ihren Flügeln an riesige, metallische Libellen erinnern. Insgesamt 517.585 davon fliegen in Dune: Awakening schon herum. Auch bei Basen, Unterschlüpfen und anderen Gebäuden waren die eine Million Gamer*innen nicht untätig: Bisher wurden 121.653.795 Bauteile für Gebäude genutzt.

Wer nicht baut, der erkundet: Insgesamt wurden schon über 25,5 Millionen Quadratkilometer des geheimnisvollen und unbarmherzigen Wüstenplaneten erkundet. 463.231 Mutige reisten dabei sogar bis jenseits des Hagga-Bassins. Wie brutal und schonungslos die Wüste ist, beweisen nicht zuletzt die zahlreichen Möglichkeiten, das Zeitliche zu segnen: 66.883 Spieler*innen fielen den Sandstürmen zum Opfer, 628.807 verdursteten in den Tiefen der ewigen Dünenlandschaft und 816.720 wurden von den gigantischen Sandwürmern gefressen.

Besonders eindrucksvoll erscheint die Zahl an konsumiertem Spice: Über sechs Milliarden – genauer: 6.110.692.000 Gramm des wertvollen Rohstoffs habt ihr euch schon reingezogen. Relativ ausgeglichen zeigt sich allerdings die Wahl der Mentoren, bei denen Schwertmeister*in, Trooper, Bene Gesserit und Mentat zur Verfügung stehen.

Dune: Awakening erschien am 10. Juni, zunächst für PC und auf Steam, wobei auch ein Konsolen-Port in Arbeit ist. Das Survival-RPG, das auf der beliebten Buchreihe Dune von Frank Herbert basiert, spielt in einer alternativen Zeitlinie, in der es keinen Paul Atreides, Held der eigentlichen Geschichte, gibt. Unseren Test zu Dune: Awakening könnt ihr hier lesen.

Quelle: Steam