Neues The Witcher-Angebot ist ein wahr gewordener Fan-Traum – „sehr cool“

Wer The Witcher-Fan ist, noch dazu eine Vorliebe für die neunte Kunst hegt, wird den eigenen Augen kaum trauen – sobald man dieser Tage die Online-Verkaufsplattform Fanatical aufschlägt. Die lockt nämlich mit einem Angebot, das waschechte Fans von Geralt von Riva und seinem Schöpfer Andrzej Sapkowski nur schwer ignorieren können – und zwar: verblüffend preisgünstige The Witcher-Releases im 16er-Pack.

Bedenkt: Problemlos könnt ihr auch einzelne Ausgaben ordern, profitiert trotzdem vom saftigen Preisnachlass. Beachten solltet ihr allerdings die Faustregel, dass ihr umso mehr spart, sofern möglichst viele Exemplare in euren virtuellen Einkaufswagen purzeln. Wie genau das funktioniert, wenn The Witcher-Fans in einen regelrechten Kaufrausch geraten könnten? Erfahrt ihr jetzt!

The Witcher Mal 16: So funktioniert das Angebot von Fanatical

Wem die Online-Plattform Fanatical unbekannt ist, muss sich nicht grämen. Das in Großbritannien ansässige Unternehmen verkauft offiziell lizenzierte Spiele-Keys etwa für Steam – aber die Produktpalette beinhaltet auch sowas wie das The Witcher – Build Your Own Book Bundle. Das setzt sich, wie eingangs erwähnt, aus 16 Veröffentlichungen zusammen – wobei den Großteil Graphic Novels wie Fox Children, The Edge of the World oder Wild Animals ausmachen. Das ist aber längst nicht alles.

Twitter-Posting zum Angebot – Fans lieben es und finden’s „sehr cool“:

Es mischen sich darunter auch das Artbook zum Kartenspiel Gwent, beziehungsweise mit The World of the Witcher Video Game Compendium ein tiefergehender Einblick in die Videospiele von CD Projekt Red. Schön: Sobald ihr auf einen der 16 Titel klickt, werdet ihr weiter unten auf der Webseite zu den Produktdetails geführt. Dort werden euch nicht nur relevante Eckdaten wie eine Story-Zusammenfassung, Zeitpunkt der Veröffentlichung oder Seitenanzahl angezeigt, ihr findet unter dem Wörtchen Preview Product außerdem Vorschau-PDFs. So erhaltet ihr einen ersten Einblick in die Büchlein, kauft nicht die redensartliche Katze im Sack.

Und so funktioniert das mit den The Witcher-Rabatten auf Fanatical praktisch: Bei Kaufabsicht sucht ihr euch so viele der 16 Titel aus, wie ihr mögt – egal, ob nur eines, oder allesamt. Amtliche Rabatte werden euch so oder so gutgeschrieben. Die größte Preisersparnis genießt ihr allerdings, sofern ihr euch die gesamte Angebotspalette in den Warenkorb schiebt – in dem Fall bekommt ihr die 16 Releases für 12,29 Euro anstelle von 178,75 Euro. Was eine Ersparnis von 93 Prozent ausmacht.

Bedenkt unbedingt: Ihr erhaltet die Hefte beziehungsweise Bücher ausschließlich als PDF-Dateien. Die sehen zwar auch beim starken Reinzoomen in die Comic-Panels noch immer gestochen scharf aus, doch wer eher auf Haptik in Form von gezeichneten The Witcher-Abenteuern mit bedrucktem Papier abfährt, wird enttäuscht sein – sollte sich lieber nach sowas wie Assassin’s Creed: Dynasty umschauen. Der Kauf ist übrigens auch für Kund*innen aus Deutschland möglich, als Zahlungsmöglichkeiten werden etwa PayPal oder Google Pay angeboten.

