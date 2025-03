Neues Xbox-Update – Nutzer warnen: „Größter Bug den ich je veröffentlicht gesehen habe“

Ein brandneues Xbox-Update sorgt aktuell für Aufsehen und das nicht gerade, weil es so viele Verbesserungen im Gepäck hat. Ganz im Gegenteil: Ein massiver Fehler ist mit an Bord, vor dem ihr euch besser in Acht nehmen solltet.

Zumindest dann, wenn ihr Teilnehmende des Xbox Insider-Programms seid, welches es euch gestattet, neue Features des Systems frühzeitig anzutesten. Seid ihr befähigt, besagtes Update auf eure heimische Konsole zu ziehen, solltet ihr euch dies noch einmal gründlich überlegen.

Das Xbox insider-Programm lässt euch freiwillig die neuesten Updates ausprobieren, wobei seine Teilnehmenden in verschiedene Stufen eingeteilt werden – je nachdem, wie ausgereift sie die frischen Features haben wollen, sobald ihnen Zugriff auf eben jene gewährt wird. Der Fehler betrifft VGC zufolge nur Nutzende der frühesten Alpha- und Alpha Skip-Ahead-Stufe – diese dafür umso härter.

So kommt es, dass das letzte Xbox-Update neben Profilen auch Konsoleneinstellungen und Schnellspeicherstände löscht. Es kann nicht übersprungen werden und gilt außerdem neuerdings als erforderlicher Download. Das Insider-Programm läuft seit ganzen 15 Jahren – ein solcher Fehler gilt als extrem selten. Im entsprechenden Subreddit diskutieren Betroffene fleißig über den „größten Bug den ich je veröffentlicht gesehen habe in all meinen Jahren als Teil des Preview-Programms“, wie eine*r von ihnen nun schreibt.

Wieder andere sprechen davon, das ihre Xbox Series X auf Werkseinstellungen zurückgesetzt wurde oder sie aufgefordert würden, ihre Konsole wie eine brandneue einzurichten. Vor allem jene, die auf Remote Play vertrauen, seien gestraft: „Das Update hat alles durcheinander gebracht und jetzt kann ich meine Series X nicht remote nutzen, ich kann nicht einmal sehen was passiert“, heißt es diesbezüglich an anderer Stelle.

Die Lösung liegt wohl darin, sich erneut mit dem entsprechenden Profil anzumelden und die verlorenen Einstellungen manuell vorzunehmen – inklusive etwaiger Passwörter, die gespeichert waren, erneut einzugeben. Wir raten euch also, das Xbox-Update auf keinen Fall zu installieren, solltet ihr Teilnehmer des Insider-Programms sein.

