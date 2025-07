Steam: Neues Zombiespiel landet massenhaft auf Wunschlisten – Schon jetzt anspielbar

Auf Steam platzt nicht selten ein neues Trendspiel in den Shop und sorgt für allgemeine Begeisterung. Ein kommendes Zombie-Game zeigt schon jetzt das Potenzial dazu, sich in diese Kategorie der Neuerscheinungen einzureihen.

Immerhin hat es schon jetzt eine bedeutende Marke geknackt, nämlich die eine Million Wunschlisteneinträge. Damit mischt der Titel weit oben bei den am sehnlichst erwarteten Veröffentlichungen mit. Aber was ist es, von dem angehende Spieler*innen sich hier überzeugen lassen?

Vielversprechendes Zombiespiel auf Steam lässt euch zum Türsteher werden

Der Name des besagten Wunschlisten-Hits ist Quarantine Zone: The Last Check. Wer bei Zombiespiel direkt an gnadenlose Ballerei gedacht hat, trifft in diesem Fall daneben. Stattdessen handelt es sich um die Simulation, bei der ihr die Verwaltung einer Überlebensbasis in die Hand nehmt. Besonders wichtig ist es dabei, die Neuzugänge und Besucher*innen gründlichst auf Spuren einer Infektion abzusuchen, damit die Seuche der Untoten nicht in eurem Lager wütet. Dafür stehen euch verschiedene Werkzeuge und Methoden zur Verfügung.

Am Ende trefft ihr die Entscheidung darüber, ob eine Person rein darf, in Quarantäne kommt oder es schon zu spät für sie ist. Baut euch für den optimalen Ablauf der Inspektionen eine Routine auf, sichtet dabei optische Hinweise, führt medizinische Tests durch und werft einen Blick auf die Richtigkeit der abgegeben Dokumente. Neben diesen wichtigen Aufgaben darf außerdem das Ressourcenmanagement nicht zu kurz kommen, immerhin müssen eure Schützlinge mit dem Wichtigsten versorgt sein.

Lesetipp: Neues Steam-Update verändert Benutzeroberfläche

Demo bereitet auf baldigen Release vor

Momentan (Stand 28. Juni) hält Quarantine Zone: The Last Check Platz Nummer 24 der Wunschlistencharts auf Steam. Dahinter steht eine Zahl von mittlerweile über eine Million Einträgen in persönlichen Merkzetteln, wie in einer neuen Meldung auf der Shopseite des Spiels bekanntgegeben wurde. Zusätzlich dazu haben über eineinhalb Million Spieler*innen die seit Mai verfügbare Demo in Augenschein genommen, welche noch immer kostenlos von allen Neugierigen bezogen werden kann. Der tatsächliche Release der Zombie-Sim steht dann im November 2025 an.

Habt ihr aber davor schon unbändige Lust auf Zombie-Action oder tendiert generell eher zu Genre-Ablegern mit starkem Schusswaffen-Fokus, empfiehlt sich ein Blick in unseren Test zu Killing Floor 3, dem kürzlich unter anderem auf Steam veröffentlichten Shooter.

Quellen: Steam, Steam / Quarantine Zone: The Last Check