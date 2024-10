Neueste Unreal Engine: Applaus für das Grafikwunder – realistisch wie noch nie

Woran denkt ihr, wenn das Wörtchen „Epic Games“ ertönt? Kompetitive Multiplayer-Action à la Unreal Tournament, den Epic Games Store als Konkurrent zu Valves Plattform Steam – oder doch das Grafikgrundgerüste Unreal Engine?

Egal, wohin eure Gedanken wandern: Die Unreal Engine 5.5 wurde jüngst im Rahmen des Unreal Fest Seattle 2024 vorgestellt – mit dabei: Schauwerte satt und die Grafik von morgen.

Unreal Engine 5.5: Was kann die neuste Version des Grafikgrundgerüsts?

Die Show-Bühne betraten: Senior Director Wyeth Johnson und Senior Technical Product Manager Victor Brodin, um eine blickschöne Demonstration der Unreal Engine 5.5 zu präsentieren. Entlang des etwas mehr als fünfminütigen Videos begleiten wir den fiktionalen Charakter Windwalker Echo, dieselbe wir bereits aus der Unreal Engine 5-Demo „Lumen in the Land of Nanite“ kennen. Was wir nun in der neuen Tech-Demos zur Unreal Engine 5.5 sehen, ist also wieder Frau Echo in Rückenansicht, die zunächst durch einen altertümlich wirkenden Marktplatz schlendert.

Im Verlauf der grafisch beeindruckenden Demonstration ragt über unsere Heldin eine mit dutzenden, bunt leuchtenden Monitoren behangene Säule auf – die demonstriert, welche Schauwerte im neuen Feature MegaLights stecken.

Was das Gezeigte noch ein Stückchen beeindruckender macht: Die Tech-Demo buckelte eine PlayStation 5, wie die Epic Games-Vertreter auf der Showbühne erklärten. Nebenbei bemerkt: Das neue MegaLights lässt im Verlauf der kurzen, aber grafisch knackigen Bewegtbilder über 1.000 Lichter parallel erstrahlen – in Verbindung mit volumetrischem Nebel und realistisch wirkenden Schatten, erntet der Fünfminüter dann mehrmals Applaus unter den Zuschauenden.

Unreal Engine 5.5 und mehr auf dem Unreal Fest Seattle 2024

Das Unreal Fest Seattle 2024 dauert noch bis zum 3. Oktober, erster Tag der Veranstaltung war der 30. September. Das Branchen-Event deckt nicht nur den Bereich Gaming ab, sondern auch Film & TV, Architektur, die Automobilindustrie und andere Industriezweige. Apropos Unreal Engine: Eine der kommenden Gaming-Blockbuster, jene wir sehnlichst herbeisehnen, und bei denen die Unreal Engine 5 unter der Haube steckt, sind beispielsweise das Gothic Remake, Silent Hill 2 Remake oder Stalker 2.

Wir sind und bleiben gespannt, wie Feature-Freuden vom Schlage eines MegaLights aus der UE 5.5 Eingang finden werden in kommenden Spieleproduktionen. Wichtige Info für die tiefergehend Interessierte unter euch: Die Unreal Engine 5.5 ist schon in einer Vorschauversion verfügbar.

Abermals apropos, abermals Remake: In unserem Special zum Gothic Remake frisch von der gamescom, geht’s zurück ins Mienental – und wir bekommen gewohnt Gothic-typisch „Volles Pfund aufs Maul!“.

