Neuester Cyberpunk 2077-Download krempelt eine entscheidende Sache um – „Verdammt toll“

Zugegeben: Wenn auf Nexus Mods eine brandneue Modifikation für Cyberpunk 2077 aufschlägt, ist das erstmal alltäglich. Doch sobald eine solche Kreation aus der Fan-Werkstatt direkt binnen weniger Tage tausendfach heruntergeladen, mit Kommentaren wie „Verdammt toll sieht das aus“ belobigt wird, sollten Bewohner*innen von Night City nochmal genauer hinschauen.

Take a Breather – Pace and Reputation Overhaul nennt sich die neueste Mod von Nutzer*in Xurec, die Cyberpunk 2077 in einer bestimmten Hinsicht überarbeitet, euch als Spieler*in zusagen mehr Luft zum Atmen lässt – auch und gerade während der Hauptstory.

Cyberpunk 2077: Neue Mod für entspannteres Pacing und mehr

Wer sich mit Videospielen, Filmen oder Serien beschäftigt, wird schon des Öfteren über den englischsprachigen Begriff Pacing gestolpert sein. Gemeint ist dabei die Geschwindigkeit, mit der eine Geschichte erzählt wird. Auf beiden Ende des Spektrums liegen etwa ein actiongeladener Shooter wie Serious Sam, der euch kaum eine Sekunde Ruhe lässt, und ein entschleunigt erzählendes Story-Spiel wie Life is Strange. Mit der Take a Breather-Mod wird Cyberpunk 2077 jetzt ein Stückchen in die relaxte Pacing-Ecke gerückt.

Dank der Modifikation seid ihr nicht länger der Dreh- und Angelpunkt von Night City, wie es in der entsprechenden Beschreibung auf Nexus Mods heißt. So sollen Auftraggeber*innen einerseits fortan wählerischer sein, ob sie an euch herantreten. Andererseits könnt ihr bestimmte Missionen der Hauptstory erst dann antreten, sobald ihr ein bestimmtes Maß an Street Credit angesammelt habt. Damit ist – Spieler*innen von Cyberpunk 2077 wissen es natürlich – der Ruf gemeint, den ihr euch auf den Straßen von Night City mit nicht unbedingt legalen Aktivitäten erkämpft.

Lesetipp: Mod zu Cyberpunk 2077 verärgert Synchronsprecher

Kurz gesagt: Wer Cyberpunk 2077 bereits mehrmals durchgespielt hat, jetzt mit dem nächsten Durchlauf das altvertraute Spielgefühl ein wenig durchschütteln möchte, könnte an diesem Download Gefallen finden. Weiteren Widerspielwert dürfte dieses Fan-Angebot für alte Night City-Hasen also herauskitzeln.

Was die Dateigröße von Take a Breather – Pace and Reputation Overhaul angeht, bleiben die Dinge überschaubar: Gerade mal 1,7 Megabyte bringt der Zusatzinhalt auf die Waage. Wer also das Open-World-Action-Adventure-RPG von CD Projekt Red abermals mit frischem Anstrich erleben möchte, zudem mit gültiger Mailadresse auf Nexus Mods registriert ist, sollte sich diese Mod-Geschichte genauer anschauen – oder doch direkt die ultimative Cyberpunk 2077-Herausforderung angehen.

Quellen: Nexus Mods / Xurec, TheHunterWithTools