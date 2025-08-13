Neuester Red Dead Redemption 2-Download “ist absolut krank” – aus einem bestimmten Grund

Wer trinkt gerne ein kühles Bier, spricht ein wenig gedrechselt – und hat seinen Beruf als Zahnarzt an den sprichwörtlichen Nagel gehangen, um ganz faktisch als Kopfgeldjäger Karriere zu machen? Die Antwort lautet natürlich: Dr. King Schultz. Der von Schauspieler Christoph Waltz (Du bist nicht allein – Die Roy Black Story, Der Gott des Gemetzels) verkörperte Wildwest-Held aus dem Kinohit Django Unchained findet jetzt seinen Weg nach Red Dead Redemption 2.

Damit kommt zusammen, was zusammen gehört: Nicht nur spielerisch, sondern auch was einzelne Handlungsbausteine oder Charaktere angeht, wirken Red Dead Redemption 2 und Quentin Tarantinos Western wie verbrüdert. Jetzt bringt ein Modding-Kleinod also den legendären Charakter in das Action-Adventure von Rockstar Games.

Red Dead Redemption 2 bekommt Besuch vom Zahnarzt

Die seit dem 3. August auf Nexus Mods bereitgestellte Fan-Modifikation für Red Dead Redemption 2 trägt den simplen Titel Dr. King Schultz – und umschreibt damit kurz und knapp, was euch mit der Mod von l3ossTweed erwartet: Entweder, ihr tauscht bestimmte Charaktere im Spiel durch das äußere Erscheinungsbild des guten Doktors aus, oder ihr ersetzt das Antlitz von Arthur Morgan oder John Marston direkt durch das des aus Düsseldorf stammenden Dental-Fachmanns.

Bedenkt allerdings: Einnehmende Persönlichkeit und wortgewandte Ausdrucksweise des Dr. King Schultz bekommt ihr mit der Mod nicht geliefert. Dafür dürft ihr endlich so stilecht mit jener markanten Klamotte durch den wilden Westen galoppieren, wie es – diese Anspielung muss für Kenner*innen erlaubt sein – der Alexandre Dumas-Experte vorgemacht hat. Haltet euch also bereit für eine fesche Kombi aus Wollmantel, Jackett und Filz-Stetson Derby – farblich alles in zurückhaltendem Grau gehalten.

Lesetipp: Irres Fan-Projekt bringt John Wick nach Red Dead Redemption 2

Wer jetzt glaubt, dass so ein stilsicheres Kopfgeldjäger-Outfit Fans von Red Dead Redemption 2 kaltlässt, irrt sich. Zwar erst seit Anfang August wurde die Mini-Mod Dr. King Schultz auf Nexus Mods bereitgestellt, doch in der kurzen Zeit haben sich in der dazugehörigen Kommentarspalte bereits Wortmeldungen angesammelt wie „Verdammt, das ist absolut krank„, „Großartige Arbeit!“ oder „Endlich kann ich als mein Lieblings-Zahnarzt spielen!“. Zusätzlich könnt ihr übrigens weitere Django Unchained-Charaktere in das Videospiel rüberschubsen.

Beispielsweise der Modder JnopiMercury hat bereits sein The Django Pedestrian Pack am 28. Januar ebenfalls für Red Dead Redemption 2 hochgeladen. Darin enthalten ist nicht nur das Charakter-Modell des auf Abschussprämie umgeschulten Zahnklempners, sondern auch das des titelgebenden Djangos oder Plantagenbesitzers Big Daddy. Wessen Lieblingsfilm stattdessen John Wick heißt, kann Red Dead Redemption 2 auf YouTube jetzt nochmal ganz anders erleben.

Quellen: Nexus Mods / l3ossTweed, neckrohead26, Petkoholic, cysticc, JnopiMercury