Neuestes Half-Life auf dem Steam Deck: Valve-Shooter jetzt ohne teure VR-Brille

Bevor wir uns aufs Steam Deck stürzen: Was war das für ein Freudenfest für Fans, als im März 2020 mit Half-Life: Alyx ein neuer Vollpreistitel aus dem Sci-Fi-Kosmos rund um City 17, Black Mesa und G-Man auf unseren Festplatten aufschlug. Die Fachpresse jubilierte und bis heute prangt eine Metacritic-Wertung von 93.

Und trotzdem: Ein nicht zu unterschätzender Teil der Community hat bis heute niemals Half-Life: Alyx gespielt – trotz Hammer-Wertungen. Das Novum von Alyx, ein Virtual-Reality-Titel zu sein, war ein Hindernis an der Kassentheke. Viele Spieler*innen scheuen bis heute den Kauf eines hochpreisigen VR-Headset wie Valve Index. Zu dieser Hardware-Hürde schafft eine Fan-Mod längst Abhilfe – jetzt auch auf Valves Steam Deck.

Half-Life Alyx ohne VR-Brille – und auf dem Steam Deck

Fans von Half-Life dürfte das Fan-Projekt Half-Life Alyx NoVR altvertraut sein, doch erst am 11. August kamen die Entwickler*innen mit einem großen Sommer-Update um die Ecke, bei dem Fans der Shooter-Reihe und Nutzer*innen des Steam Decks gleichermaßen die Ohren spitzen. Denn zum einen wird die Mod um einige wichtige Punkte verbessert – zum Beispiel: Überarbeitete Animationen für die Ego-Perspektive, geschmeidigere Fortbewegung in der Spielwelt, die Puzzle-Etappen sollen besser funktionieren, neues Zielkreuz kam hinzu – und mehr.

Aber vor allem: eine verbesserte Unterstützung für das Steam Deck winkt jetzt. Überzeugt euch selbst von den Neuerungen im knapp eineinhalbminütigen Video:

Was die Performance anbelangt, sollen mit dem Steam Deck auf niedrigen Grafikeinstellungen 60 FPS drin sein. In der Beschreibung zur Mod heißt es außerdem, Half-Life: Alyx sehe dank OLED-Bildschirm auf dem Steam Deck fantastisch aus – ob das zutrifft, davon müsst ihr euch selbst überzeugen. Oder ihr guckt euch nachfolgendes YouTube-Video an, dass euch in 20 Minuten Lauflänge demonstriert, wie geschmeidig das bisher letzte Half-Life-Abenteuer auf dem Steam Deck läuft – oder eben nicht.

Wertungen aus der Community – und Half-Life: Alyx zum Angebotspreis

Was Bewertung der Community auf Mod DB anbelangt, legt NoVR eine gute Figur hin: Durchschnittlich 8,7 von maximal zehn möglichen Punkten staubt die Modifikation ab – auch, wenn gerade mal 69 Personen abgestimmt haben. Übrigens: Falls ihr jetzt damit liebäugelt, endlich Half-Life: Alyx nachzuholen, gibt es gute Neuigkeiten. Noch bis einschließlich zum 19. August erhaltet ihr den Shooter zum Angebotspreis von 20,05 Euro. Zum Vergleich: Der reguläre Kaufpreis ist mit 58,99 Euro beziffert.

Apropos Gordon Freeman und Konsorten: Ein schicker Fan-Trailer zeigt mit beeindruckenden Schauwerten, wie ein drittes Half-Life eines Tages aussehen könnte.

