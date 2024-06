Neuzugänge im Fortnite-Shop vom 11. Juni 2024

Jeden Tag flattern taufrische Angebote in den Fortnite-Shop, für die ihr eure teuer erkauften V-Bucks ausgeben könnt. Wir präsentieren euch einige Updates, die es euch ermöglichen, euren Charakter zu individualisieren und nahezu einzigartig zu gestalten.

Egal ob neue Äxte, Emotes oder Skins; Held*innen und Fieslinge aus beliebten Franchises, bekannte Celebrities oder originale (und originelle) Fortnite-Charaktere – ihr werdet zahllose Möglichkeiten haben, auf dem Battle-Royale-Schlachtfeld besonders aufzufallen. It’s your time to shine.

Heute im Fortnite Shop: Weltraumabenteuer, Taxifahrten und Randale

Der Fortnite Shop hat mal wieder seine nächtliche Aktualisierung durchlaufen und spült nun am heutigen Tag, den 11. Juni 2024, eine neue Ladung kosmetischer Items an. Allen voran stehen dabei Skins zum Cartoon Futurama, inklusive der ikonischen Hauptcharaktere. Das entsprechende Paket kostet 2.800 V-Bucks und enthält folgende Gegenstände:

Philip J. Fry (Outfit, einzeln 1.500 V-Bucks)

(Outfit, einzeln 1.500 V-Bucks) Turanga Leela (Outfit, einzeln 1.500 V-Bucks)

(Outfit, einzeln 1.500 V-Bucks) Bender Bieger Rodriguez (Outfit, einzeln 1.500 V-Bucks)

(Outfit, einzeln 1.500 V-Bucks) Geige aus purem Gold (Spitzhacke, einzeln 800 V-Bucks)

(Spitzhacke, einzeln 800 V-Bucks) Planet-Express-Schiff (Hängegleiter, einzeln 800 V-Bucks)

(Hängegleiter, einzeln 800 V-Bucks) Unbiegsamer Stahlträger (Spitzhacke, einzeln 800 V-Bucks)

(Spitzhacke, einzeln 800 V-Bucks) Riesiger Nussknacker (Spitzhacke, einzeln 800 V-Bucks)

(Spitzhacke, einzeln 800 V-Bucks) Zoidberg-Tanz (Emote, einzeln 500 V-Bucks)

Für das reine Ausrüstungspaket ohne Outfits werden euch übrigens 1.800 V-Bucks abverlangt.

Unter den Markenzeichen-Stilen findet ihr heute die mysteriöse Galaxy-Kriegerin, welche ihren Look für 2.000 V-Bucks anbietet. In Sachen Spitzhacke verlässt sie sich auf ihre treuen Galaxy-Sternenhacken, die den Einwurf zusätzlicher 1.200 Fortnite-Taler voraussetzen. Im Galaxy-Kriegerin-Paket kommen zu den genannten Cosmetics noch das Rückenaccessoire Galaxy-Hände und die Lackierung Wirbelfläche hinzu.

Ebenfalls in der Kategorie Markenzeichen-Stil treiben die Taxifahrerin, der Taxifahrer und Boxenstopp ihr Unwesen. Das Trio aus Motor-affinen Charakteren tritt zu je 800 V-Bucks das Rennen an. Ihre Spitzhacke Siegesrunde vervollständigt den Raser*innen-Aufzug gegen 500 V-Bucks. Auch Randale-Rae ist mit von der Partie, in ihre Haut dürft ihr schlüpfen, wenn ihr 1.200 blaue Münzen rüberwachsen lasst. Mit den Emotes I’m Out (500 V-Bucks), Knochenlos (500 V-Bucks) und Elektro-Shuffle (800 V-Bucks) könnt ihr eure neuen Items schließlich gebührend zelebrieren.

Falls nichts Passendes für euch dabei ist, heißt es: Schnurstracks einfrieren und auf die Zukunft warten. Spart eure V-Bucks auf und schaut am nächsten Tag nochmal rein. Morgen gibt es wieder ein paar Neuzugänge und Rückkehrer im Fortnite-Shop.

Quelle: FNBR.co