Neuzugänge im Fortnite-Shop vom 28. Mai 2024

Jeden Tag bietet der Fortnite-Shop frische Angebote, für die ihr eure hart erarbeiteten V-Bucks ausgeben könnt. Wir präsentieren euch einige Updates, die es euch ermöglichen, euren Charakter zu individualisieren und nahezu einzigartig zu gestalten.

Egal ob neue Gleiter, Emotes oder Waffen-Skins; Held*innen und Bösewichte aus beliebten Franchises, bekannte Celebrities oder originale Fortnite-Charaktere – ihr werdet zahllose Möglichkeiten haben, auf dem Battle-Royale-Schlachtfeld besonders aufzufallen. It’s your time to shine!

Zusammen sind wir stark: Neue Signature Styles im Fornite-Shop

Ein neuer Tag, ein neues Fortnite-Shop-Sortiment: Heute, am 28. Mai 2024, sind die Signature Styles vollgepackt mit unterschiedlichen Outfits für euren Charakter. In der Auswahl epischer Skins trefft ihr im Austausch für 2.000 V-Bucks auf das Mecha-Waffenteam bestehend aus der Mecha-Strike-Verteidigerin und dem Mecha-Strike-Navigator. Die zwei treten aber nicht nur im Doppelpack an, sondern wandern für je 1.400 Fortnite-Taler auch einzeln in euren Warenkorb.

Vor allem seltene Skins dominieren gerade das Angebot des Ingame-Ladens mit zwei dicken Paketen an Cosmetics. Da wäre einmal die fünfköpfige Truppe der ersten Entdecker im sportlich-schnittigen Look, welche sich für einen Mengenrabatt zusammenschließen. Flush-Furchtloser, Pleasant-Patrouillengänger, Sessel-Soldat, Tomato-Terror und Wailing-Wüter gibt es in der vollständigen Kombi für 2.800 blaue Dublonen zu erhaschen, während jeder der Helden für sich allein 1.200 verlangt.

Ebenfalls im Quintett treten die anfänglichen Angreiferinnen auf. Mit von der Partie sind: Lucky-Lenkerin, Tilted-Trooper, Salty-Streiterin, Dusty-Draufgängerin und Risky-Regentin. Die Heldinnen orientieren sich bei ihrer Finanzierung an ihren Kollegen, den Entdeckern, und möchten daher ebenfalls einen Gesamtpreis von 2.800 und einen Einzelpreis von 1.400 von euch in die Kralle gedrückt bekommen.

Spaghetti von Mama und Burger vom Boss: Neue Kollektionen im Fortnite-Shop

Die Serie Fortnite-Flow gleitet heute von der Tanzfläche und macht Platz für Skins zu Rapper Eminem. Mit dabei sind ein Paket zu seinem Alter-Ego Slim Shady, welches die folgenden Skins enthält:

Outfit: Rap Boy (1.500 V-Bucks)

Emote: Real Slim Shady (500 V-Bucks)

Spitzhacke: Shadys Doppelsäge (800 V-Bucks)

Outfit: Slim Shady (1.900 V-Bucks)

… und die Kollektion Marshall Never More mit diesen Inhalten im Gepäck:

Spitzhacke: Shady-Spalter (500 V-Bucks)

Outfit: Marshall Never More (1.500 V-Bucks)

Bundle: Marshall Never More (2.000 V-Bucks)

Rucksack: Mom’s Spaghetti (400 V-Bucks)

Gleiter: Rabenexpress (800 V-Bucks)

Obendrauf gibt es am heutigen Tage einen ganz besonderen Snack für Fans von Fast Food zu bestellen: Der epische Beefboss legt wieder am Grill auf, und zwar diesmal seine Hits:

Outfit: Beefboss (episch, 1.500 V-Bucks)

Outfit: Brutzlerin (ungewönlich, 800 V-Bucks)

Gleiter: Fliegende Untertasse (episch, 1.200 V-Bucks)

Bundle: Burger-Paket (episch, 2.200 V-Bucks)

Spitzhacke: Brätlingsklatscher (ungewöhnlich, 500 V-Bucks)

Falls nichts Passendes für euch dabei ist, heißt es: dem Gott des Raps huldigen und kalten Tee trinken. Spart eure V-Bucks auf und schaut am nächsten Tag nochmal rein. Morgen gibt es wieder ein paar Neuzugänge und Rückkehrer im Fortnite-Shop.